疫情．7.2｜增2,227宗確診　包括143宗輸入　再多3名病人離世

本港疫情反彈，連續第四天單日確診數字突破2,000宗，今日（2日）新增2,227宗確診，分別143宗輸入個案，以及2084宗本地個案。

另外，截至昨日（1日）共錄得19宗、599宗、35宗及75宗個案（包括懷疑個案）分別帶有Omicron變異病毒株BA.2.12、BA.2.12.1、BA.4及BA.5亞系。



香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.55，即每一名患者傳給約1.55人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼7月2日 暹芭風球襲港 紅磡碼頭「橫風橫雨」▼



+ 1

【21:33】澳門市政署公布，一批經香港轉口澳門的阿根廷急凍牛肚外包裝樣本，於昨日發現對新型病毒核酸檢測呈陽性，市政署隨即啟動應急預案，將60箱共重605公斤的涉事急凍牛肚全數封存，將作銷毀處理，涉事急凍牛肚沒有流入市面。由即日起，市政署暫緩涉事加工場產品的入口申請，為期一周。

【21:15】今日新增2,227宗確診，確診數字連續4日突破2,000宗。最新的確診大廈名單中，則新增1,421幢大廈入榜，新增數目比昨日多69幢。沙田區共有139幢大廈上榜，為各區之首；其次為元朗區及東區，分別錄得123及119幢大廈，當中沙田第一城重災，其他地區亦有康怡花園、藍灣半島等私人住宅上榜。此外，亦有7間酒店及12幢政府宿舍上榜。

【18:55】醫管局公布青山醫院法醫精神科男病房一名病人服務助理昨日確診，醫院立即安排該病房所有病人及職員進行病毒檢測，其中一名病人及另一名病人服務助理檢測結果均呈陽性。醫院正調查三名確診者的關連。同房七名病人被列為密切接觸者，需要隔離檢疫。有關病人及職員現正隔離治療，情況穩定，而有關病房已暫停接收新症，並已進行徹底清潔消毒。

【16:50】衞生防護中心指，截至今日零時零分，於第五波疫情期間共錄得9 192宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，至今本港累計死亡個案共有9 405宗，比昨日多3宗。

【16:42】衞生防護中心指出，今日（2日）新增2,227宗確診，分別143宗輸入個案，以及2084宗本地個案。

由於土耳其航空營運於6月30日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK070），經抵港檢測呈陽性的乘客數目達至相關指定條件，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止土耳其航空營運的客機在7月3日至7日期間從伊斯坦布爾着陸香港。

【16:30】政府表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約二十九萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

九龍城區 — 馬頭圍邨、紅磡邨、何文田邨及常樂邨

黃大仙區 — 彩雲（一）邨、彩雲（二）邨、富山邨及黃大仙上邨

屯門區 — 大興邨及蝴蝶邨

【15:39】政府宣布，由於八號風球在日間大部分時間維持，今日（2日）將不會發出強制檢測公告。若八號風球在今日下午6時或之前取消，社區檢測中心會於信號取消後兩小時內開始恢復檢測服務，惟所有流動採樣站今日內均不會重開。由於三號或以上熱帶氣旋警告信號於過去兩日生效，就6月29日和6月30日發出的強制檢測公告，相關的檢測期限會分別順延至7月3日（星期日）和7月4日（星期一）。

【15:01】政府宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現時仍然生效，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心今日將繼續暫停開放。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。原定今日進行的「疫苗到戶接種服務」已經取消，並延期至七月八日提供接種服務，熱線中心將於星期一（七月四日）致電受影響市民通知新的接種安排。

+ 4

【15:00】衞生署今日（2日）宣布，由於八號東南烈風或暴風信號仍然生效，衞生署衞生防護中心今日只會以新聞稿匯報新冠疫情，屬第五波疫情以來，首次不設每日430疫情記者會。

【11:02】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（2日）表示，昨日24小時內新增56宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共694宗；新增個案中33宗屬社區發現，23宗屬管控中發現。此外，截至今早上8時，通過流行病學調查共跟進10,792人，其中核心密切接觸者1,747人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6,798人，次密切接觸者538人，一般接觸者334人，陪同人員681人。

▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



+ 5

▼6月20日起強制檢測公告 ( 7月1日暫停一天) ▼

