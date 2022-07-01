確診大廈｜增1352幢　涉多幢豪宅　紅山半島、貝沙灣上榜

本港今日（1日）新增2,318宗確診，確診數字連續三日突破2,000宗。最新的確診大廈名單則新增1,352幢大廈入榜，較昨日增加145幢。元朗區總共有121幢大廈上榜，為各區之首，其次是沙田區及大埔區，分別錄得120及109幢大廈。



今日新呈報懷疑為BA.2.12.1個案居住的大廈亦有上榜，涉及屯門山景邨景華樓及景安樓、黃大仙樂富邨樂翠樓、深水埗石硤尾邨美亮樓；涉及BA.4 /5個案的青俊苑俊軒閣也有上榜。另外，不少豪宅及高尚住宅亦有上榜，包括中半山舊山頂道的曉峰閣雋巒、貝沙灣3座、紅山半島4座及5座、香港站上蓋的酒店式公寓四季滙等。



▼7月1日 部份確診大廈▼



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元朗121幢佔最多 錦綉花園E段有居民染疫

確診大廈名單今日新增1,352幢大廈上榜，十八區中，元朗區成新增大廈最多的區份，合共有121幢，當中包括不少私人住宅，包括Grand Yoho 2座、Park Yoho Napoli 25A座、Wetland Seasons Park 2及6座、尚悅12座、錦綉花園E段第一街及錦綉花園荔枝北路等。

大埔溋玥．天賦海灣三幢上榜

沙田區僅次於元朗區，合共120幢大廈上榜，包括名城2期2座及3期3座、溱岸8號5座、新城市廣場銀樺閣、沙田第一城4、17、19、23及37座等。大埔區亦錄得109幢大廈，包括溋玥．天賦海灣2、11及16座、富亨邨亨榮樓、亨翠樓、亨耀樓及亨裕樓、悠然山莊10座等。

▼7月1日 確診大廈名單▼



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香港站上蓋酒店式公寓四季滙有居民確診

今日亦有不少豪宅上榜，西營盤63 Pokfulam 1座、中半山舊山頂道的曉峰閣雋巒、貝沙灣3座、貝沙灣南岸7座、貝沙灣南灣8B座、紅山半島4座及5座、啟德龍譽2A座、何文田瓊林別墅。另外，不乏高尚住宅上榜，包括香港站上蓋的酒店式公寓四季滙、半山高雲臺、西半山駿豪閣、將軍澳Sea To Sky 3座、日出康城首都2、5、6座、日出康城Malibu 3A座、何文田雅利德樺臺等。

酒店方面，有6間酒店上榜，包括華麗都會酒店、永倫800酒店、雍澄軒酒店、荃灣絲麗酒店、木的地酒店及海澄軒海景酒店。

13幢政府宿舍上榜

至於政府宿舍則有13幢上榜，包括政府高級公務員宿舍遮打堂、消防處百勝角已婚人員宿舍4座、柴灣已婚警察宿舍2座、秀茂坪紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍3、4、7及8座、豐盛街紀律部隊宿舍1座、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座、豐盛街紀律部隊宿舍1座、青松觀道政府宿舍E座及屯門湖康警察宿舍2座。