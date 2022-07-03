三區污水呈陽性　海怡半島及大埔大元邨等屋苑中招　29萬人要快測

政府公布大埔區、元朗區及南區有部份地方污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，包括大埔八號花園、大元邨、富善邨及美新里附近一帶住宅；南區則有海怡半島、田灣邨、石排灣邨等地方。政府續指，將在相關地點派發共29萬快速抗原測試包，供他們自行檢測。



政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區或有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物管員工，派發合共約29萬個快速抗原測試包，以輔助識別感染者。

地點如下：



大埔區 — 昌運中心、海寶花園、翠屏花園、汀雅苑、八號花園、大元邨、富善邨、逸雅苑以及翠樂街、舊墟直街及美新里附近一帶住宅



元朗區 — 洪水橋石埗村、洪水橋新李屋村、金閣豪園、柏雨花園、沙洲里村、瑞豐華庭、德祥樓、田心居及德慶樓



南區 — 海怡半島、田灣邨、石排灣邨及漁光邨



大埔區的污水監測區域 （政府文件截圖）

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。