疫情．7.3｜新增少於2000宗近5日最少　民建聯議員何俊賢確診

民建聯議員何俊賢確診，並被發現於6月30日曾與國家主席習近平合照，引來熱議。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，不會評論個別個案，但若果個案涉及變異病毒就會交代住址，又指一般來說局方是會跟進及進行調查，而包括其家人及傳染期內曾面對面接觸人士，便會被列為密切接觸人士。



受到風暴影響，檢測中心昨日（2日）暫停運作1天，令本港新增總確診宗數低於已連續多日的2千宗水平。本港最新增加1681宗本地個案，並有147宗輸入個案，單日總確診個案增加了1828宗，懷疑BA.4及BA.5感染個案，累計已達102宗。歐家榮表示，恢復檢測服務後之感染數字，會在之後的一兩天公布中反映。



與香港一海之隔的澳門、則首錄得疫情爆發以來的相關死亡個案。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今日（3日）兩名長者搶救無效後死亡，二人本身患有慢性基礎疾病，分別是100歲及94歲女患者，後者已接種兩劑疫苗。全澳居民於未來6日要進行3次核酸檢測。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.55，即每一名患者傳給約1.55人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼7月3日強制檢測公告▼



+ 4

【23:43】疫情持續，衞生防護中心今日（3日）新呈報1009幢確診大廈，較昨日（2日）減少412幢。十八區中沙田最多共128幢，分佈迎海、雅典居、名城等；元朗亦有123幢，有別是Park Yoho、Park Yoho Napoli、Yoho Midtown等，將軍澳都會駅及日出康城首都都上榜。

九龍區確診大廈有深水涉喜漾、曼克頓山、油尖旺Grand Austin、黃大仙現崇山；港島區有中西區豫苑、灣仔囍滙、東區嘉亨灣等。

+ 4

【23:23】強制檢測公告暫停兩日後，醫務衞生局今晚公布65個地點上榜，當中住宅佔40幢，餘下25間為食肆。於指明日期及時段在場人士，須於明日或後日（4日或5日）前往進行核酸檢測。

上榜的食肆以油尖旺佔最多，包括旺角新世紀廣場芽莊、油麻地正九清湯腩、尖沙咀棉登徑一蘭和尖沙咀棉登徑華嫂冰室；北角有兩間上榜，分別為丹拿道日木三分和東發大廈活一鮮；將軍澳則有三間納強檢，為PopCorn翠園、東港城畔溪尚粵館和謝謝儂。

上榜食肆：

旺角豉油街十大碗粥麵專家

旺角新世紀廣場芽莊越式料理

油麻地彌敦道紅茶冰室

油麻地吳松街臨時熟食小販市場得記大排檔

油麻地文明里正九清湯腩

油麻地文匯街點點心

油麻地上海街佳記美食

尖沙咀棉登徑一蘭

尖沙咀棉登徑華嫂冰室

紅磡九龍海逸君綽酒店海雲天

＊＊＊＊＊＊＊

北角丹拿道日木三分

北角東發大廈活一鮮

灣仔莊士敦道雙喜樓地下KFC

堅尼地城敏華冰廳

西營盤Rajdoot印度和尼泊爾餐館

半山區蘇豪伊利近街Santorini Greek Restaurant

半山區麥當勞道Café bar on 8

香港仔嘉禾街添鋒茶室小廚

＊＊＊＊＊＊＊

將軍澳PopCorn翠園

將軍澳東港城畔溪尚粵館

將軍澳東港城謝謝儂

沙田連城廣場洪師父牛肉麵

屯門兆麟商場昇平粉麵餐廳

荃灣大鴻輝中心一鍋堂

機場啟翔二職員餐廳

▼7月3日強制檢測公告▼



+ 14

名單上有29幢有患者居住，包括將軍澳新都城第二期2座、北角柏傲山5座、馬鞍山翠擁華庭 6 座、大圍曉翠山莊 10 座和元朗采葉庭 6 座，部份有Omicron亞型BA.4或BA.5患者居住。

另11幢因污水樣本檢測呈陽性，包括鰂魚涌康山花園 2 座、天水圍嘉湖山莊賞湖居 3、 香港仔香港仔中心港富閣座及港泰閣。

▼6月28日 翠園爆疫疑與屯門海港酒家群組有關▼



【18:05】澳門疫情大反彈，並首次出現新冠肺炎死亡個案。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今日（3日）兩名長者搶救無效後死亡，二人本身患有慢性基礎疾病，分別是100歲及94歲女患者，後者已接種兩劑疫苗。

另外，澳門當局亦宣布，會在未來一周再進行三輪全民核檢，周一（4日）至周二（5日）第一輪，周三（6日）至周四（7日）第二輪，周五（8日）至周六（9日）第三輪。由於當局要求進行核檢前要自行進行快測，並在非進行核檢當日也進行快測，所以全澳居民於未來6日除了有3日要進行核檢外，每日都要進行自個快測，即前後總共要做9次檢測。

+ 16

【17:32】政府表示，大埔區、元朗區及南區有部份地方污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，包括大埔翠樂街、舊墟直街及美新里附近一帶住宅，涉及約10幢住宅；南區則有海怡半島、田灣邨、石排灣邨等地方。政府續指，將在相關地點派發共29萬快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:53】對於有出席回歸慶祝典禮人士確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，並不會評論個別個案，若涉變異病毒會交代住址，又指一般來說會跟進及調查，而包括其家人及傳染期內曾面對面接觸人士，便會被列為密切接觸人士。問及有否就事件與內地進行溝通，他指之前有保持緊密聯繫，現時無補充。

【16:46】兩日共有28宗懷疑BA.4及BA.5感染個案，其中25宗本土，10宗找不到源頭，感染者住沙田、西營盤、大埔、將軍澳及馬鞍山等地，累計已達102宗。

10宗無源頭感染者居住地點：

沙田曉翠山莊10座/西環觀龍樓F座/大埔宏福苑B座宏道閣/何文田邨適文樓/將軍澳維景灣畔12座/葵涌葵聯邨2座聯喜樓/馬鞍山錦英苑A座錦良閣/將軍澳東港城3座/青衣偉景花園6座/屯門兆麟苑瑞麟閣

本港亦出現首個BA.4和BA.5食肆群組，涉及觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」，至今累計共有14名曾在6月24日晚光顧用膳的食客染疫。

觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」至今累計共有14名食客染疫。（為食火鍋公司fb圖片）

【16:40】上周錄得1073宗學校個案(包括所有學生及老師)，按總宗數計算，與再前一星期的宗數相近。若果單計學生的陽性百分比為0.13%，與社會整體感染相近。

【16:34】疫情持續，最新增1681宗本地個案，並有147宗輸入個案，單日總確診個案增加1828宗。過去兩日收4間院舍報告，其中2宗來自老人院、2宗來自殘疾院舍，共涉及4院友1員。

安老院的2宗個案，一宗是來自屯門如意之家的院友，7月1日病發及同日快測陽性，已打兩針，6.27曾外出，同院有14名院友列密切接觸者。西貢基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院一院友確診，已打一針，無病徵，6月29日核酸檢測呈陽性，同院9列密切接觸者。

歐家榮表示，暫時每日千多宗個案中找到20多宗BA.4/5，但不排除將來個案數字可能上升。

【10:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（2日）於24小時內新增90宗核酸陽性個案，即是自6月18日起累計共錄得784宗確診個案；中心表示，新增個案中有60宗為社區感染個案，30宗是在管控期間發現。

另外，截至今日（3日）早上8時，通過流行病學調查共跟進11,385人，其中密切接觸者為1,898人。

▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



+ 5

▼7月2日 暹芭風球襲港 紅磡碼頭「橫風橫雨」▼



+ 1

+ 4

昨日疫情新聞：

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



+ 13

▼6月26日 港仔中心港昌閣圍封檢測▼



▼6月20日起強制檢測公告 ( 7月1日暫停一天) ▼

