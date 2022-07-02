確診大廈｜增1421幢　沙田第一城佔十幢　另涉康怡花園、太古城等

本港新冠疫情肆虐，今日（2日）新增2,227宗確診，確診數字連續4日突破2,000宗。最新的確診大廈名單中，則新增1,421幢大廈入榜，新增數目比昨日多69幢。沙田區共有139幢大廈上榜，為各區之首；其次為元朗區及東區，分別錄得123及119幢大廈，當中沙田第一城重災，其他地區亦有康怡花園、藍灣半島等私人住宅上榜。此外，亦有7間酒店及12幢政府宿舍上榜。



沙田第一城52幢大廈新增10幢上榜

確診大廈名單今日新增1,421幢大廈上榜，各區中以沙田區排榜首，以139幢佔最多。當中，由52幢大廈組成的藍籌屋苑沙田第一城共有10幢上榜，包括3座、7座、13座、17座、22座、29座、37座、39座、40座及50座；昨日亦有5幢上榜。至於其他私人住宅，涉御龍山1座及2座；新港城A、D、J及N座；玖瓏山月瓏閣3座等。

元朗Park Yoho 3B座等123幢大廈上榜

而昨日排榜首的元朗區，今日則僅次於沙田區，共有123幢大廈上榜。其中位於天水圍的公屋及居屋邨便佔31幢，包括天富苑、天恒邨、天恩邨、天澤邨、天瑞邨、天盛苑、天祐苑等。私人住宅方面，則有Park Yoho 3B座、Wetland Seasons Park 18座及22座、Yoho Town 1座等。

至於東區則有119幢大廈上榜，亦有多個私人屋苑及大廈上榜，包括康怡花園佔6幢、太古城佔5幢、海峰園南峯閣及崇峯閣、藍灣半島5座等。此外，耀東邨亦有5幢上榜。

▼7月2日 確診大廈名單▼



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7間酒店上榜 6間位於港島 包括北角海逸及港島海逸君綽

酒店方面，共有7間酒店上榜，包括中西區的宜必思香港中上環酒店、晉逸精品酒店中環；東區的北角海逸酒店、港島海逸君綽酒店、華美達盛景酒店；灣仔的銅鑼灣愛麗舍酒店；油尖旺區的恆豐酒店。

至於政府宿舍則有12幢上榜，以紀律部隊宿舍為主，包括奧卑利街已婚警察宿舍、柴灣已婚警察宿舍1座及2座、督察級警察宿舍A座、荔景紀律部隊宿舍2座及3座、觀塘紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍2座及3座、懲教署職員宿舍1座、西九龍紀律部隊宿舍1座、栢道25號政府宿舍A座。

此外，深水埗區亦有城市大學學生宿舍上榜。