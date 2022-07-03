澳門疫情｜多90人染疫累計784宗　核酸檢測站今日重開

澳門疫情持續，當地新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（3日）表示，昨日（2日）內新增90宗個案，當中60宗屬社區發現，30宗屬管控中發現；自6月18日起累計共784宗。另外，受颱風「暹芭」影響，澳門的核酸檢測站昨日曾關閉，不過今日已經重開。



▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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澳門當局又表示，截至今早8時，通過流行病學調查共跟進11,385人，其中核心密切接觸者1,898人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）7,077人，次密切接觸者603人，一般接觸者333人，陪同人員690人。

另外，颱風「暹芭」影響香港及澳門。澳門市政署表示，維生支援小組會於中午起，恢復向紅碼區住戶，派送蔬菜凍肉食物包及飯盒。由於要集中人手派送食物，當局表示，下午3時至5時暫停代紅碼大廈住戶接收親友送來的物資，提醒相關親友今日不要送物資到現場。

澳門的核酸檢測站亦在今日重開，當局表示，受颱風影響未能核檢的黃碼人士，今日可重新預約檢測，原定檢測期可寬限至明日。

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