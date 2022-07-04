亞太餐飲三餐廳突結業　有員工被拖逾10萬元：𠵱家得個桔手停口停

亞太餐飲（控股）有限公司旗下三間餐廳品牌，日前突然拉閘，逾百名員工淪失業大軍。飲食業職工總會今日（4日）舉行追討大會兼為受影響員工進行申索，有約50人到場。工會估計，計及所有拖欠薪金及補償，涉款300至400萬元。



於亞太餐飲旗下餐廳「Mee…Lemongrass」工作近三年的張先生指遭拖欠逾10萬元，坦言十分失望：「辛辛苦苦做咗咁耐，到𠵱家好似得個桔。」他又指現時手停口停，面對生活開支壓力唯有留在家中不外出：「唔出街就唔使用錢。」在亞太餐飲另一日式餐廳「九井食堂」工作的湯先生指，如今突然沒有收入，生活面對壓力，計劃先休息及尋找散工。



飲食業職工總會今日（4日）為受影響員工進行申索，有約50人到場。工會又料，計及所有拖欠薪金及補償，共涉款300至400萬元。（李澤彤攝）

李小姐表示，近日公司倒閉後才查閱強積金供款月結單，發現一年來公司從來沒有供款，不過員工供款部份則被扣。（李澤彤攝）

驚覺僱主一年無供MPF：疫情一齊撐 無諗過會拋低我哋

於「九井食堂」工作一年的李小姐表示，近日公司倒閉後才查閱強積金供款月結單，發現一年來公司從來沒有供款，不過員工供款部份則被扣：「完全無諗過有咁多間舖嘅老細都會咁，我哋係信佢，諗住疫情下大家一齊撐，無諗過會拋低我哋，仲要攞埋我啲血汗錢，好唔公道。」她又直言，現時要花時間追討薪金及補償，影響生活及心情，而雖然突然無收入，但相信暫時可應付生活開支。

餐廳關閉前一切如常貨照落

同於「九井食堂」工作一年的關小姐表示，該餐廳關閉前工作一切如常：「貨照落、平時做嘅嘢都照做，完全無徵兆。」她發現公司同樣沒有供強積金，而因於第一次做全職工作就遇上事故，感到十分無奈，亦擔心難以追討欠款。

總廚指重開晚市後生意跌25% 急尋散工解生活壓力

湯先生於「九井食堂」擔住總廚兩年，他指6月30日中午店舖沒有供電，晚上才有公司人員通知「全線拉閘」：「不負責任，唔理我哋死活。」生意方面，他指重開晚市後比去年同期大跌25%。而湯先生又估計大概被拖欠約10多萬元薪金及補償，坦言突然沒有收入生活開支有壓力，計劃先尋找散工及休息。

於「九井食堂」工作一年的關小姐表示，該餐廳關閉前工作一切如常。（李澤彤攝）

張先生於「Mee…Lemongrass」工作近三年，目前被拖欠兩個月薪金，以及未放過百日的大假和例假，估計拖欠的金額達10多萬元。（李澤彤攝）

張先生於「Mee…Lemongrass」工作近三年，目前被拖欠兩個月薪金，以及未放過百日的大假和例假，估計拖欠的金額達10多萬元。他坦言現時對公司十分失望：「辛辛苦苦做咗咁耐，到𠵱家好似得個桔。」另外，由於破欠基金對未放假期補償設上限，張先生擔心未能取得所有補償。他又坦言，現時「手停口停」，亦面對生活開支壓力，現時唯有積極尋找工作，亦不會外出：「要慳啲使，唔出街就唔使用錢。」

勞工處今派員到場協助 預告追討之路或漫長

勞工處今日亦有派員到場協助，勞工事務主任何先生表示，當局高度關注事件，會積極聯絡僱主解決：「如果可支付人工同賠償就最好，但如未處理到勞工處都會協助。」他又強調，勞工處會盡快處理事件：「條路可能有少少漫長，但我哋唔會拖。」何先生又指，工友如追討過程有問題，都可致電勞工處查詢。

飲食業職工總會今日（4日）為受影響員工進行申索，有約50人到場。工會又料，計及所有拖欠薪金及補償，共涉款300至400萬元。（李澤彤攝）