工會：接亞太餐飲控股逾百工友求助　料欠薪200多萬　有分店落閘

飲食業職工總會向《香港01》表示，接獲擁有12個不同品牌食肆的亞太餐飲（控股）有限公司逾百名工友求助，指昨日（6月30日）收工後接獲通知，指今日（1日）不需上班，料涉欠薪200多萬元。工會明日（2日）將協助工友登記，並要求勞工處跟進。記者亦曾致電集團旗下多家分店，並沒有人接聽。《香港01》記者今午到訪位於香港仔中心商場三間旗下店鋪，包括「Mee…Lemongrass」、「里的茶」及「九井食堂」，均落閘無開門。



勞工處回覆指關注有關事件，受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，處方會提供適切協助。



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根據網上資料，亞太餐飲（控股）有限公司旗下擁有12個不同品牌的食肆，飲食業務範圍廣闊，包括奶茶店、日式料理餐廳、東南亞料理餐廳、港式茶餐廳及中式餐廳等，較出名有馬來喇沙、海南雞飯專門店「Mee…Lemongrass」，以及日式餐廳「九井食堂」。根據飲食網站Openrice顯示，「Mee…Lemongrass」曾有10間分店，惟其中7間已在早前結業。

三間店無開門 網站暫停服務

《香港01》記者今午抵達香港仔中心商場視察，發現該公司旗下三間餐廳，包括「Mee…Lemongrass」、「里的茶」及「九井食堂」均落閘無開門，店內空無一人，餐牌等物品均未有拿走，店外亦無告示指結業，其公司官網亦無法瀏覽，顯示「503 Service Unavailable」。

工會接100多名工友求助

飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，工會昨日起接獲100多名工友求助，指昨晚收工時接到通知，今日不需上班，現時工友群龍無首不知所措，除欠薪外，更有不少問題未解決，「個困難係搵唔到老細、無話事人，唔知係已畀人解僱定點。」

他續稱，工會明日將組織需要幫助的工友到工會登記，並聆聽其困難，商討協助方法，亦會聯絡勞工處介入協助。

亞太餐飲（控股）有限公司網站今日已無法瀏覽。

工會發聲明指料欠薪200多萬 員工稱公司許久無供強積金

工會其後發聲明指，關注該公司旗下食肆，包括「麻辣娘子」、「Mee Lemongrass」、「九井壽司」等多間餐廳食肆突然倒閉，拖欠僱員工資、代通知金及強積金多月欠供款等，涉款200多萬，涉及100多名僱員。工會已知會勞工處介入跟進事件，現呼籲僱主現身交代遣散安排，並發放拖欠的補償。

該工會權益總幹事招先生表示，旗下12個品牌食肆，料今日至少3個品牌全線結業，涉及9間分店，另有些品牌食肆在較早前已結束營業，又指曾致電多間該公司旗下食肆，僅「新澳咖啡廳室」仍有營業，但員工亦不知情況。他補充，據員工反映，公司已有很長時間無為員工供強積金。

第五波疫情下已有600間餐廳結業

香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，有聽聞該公司但不熟悉，並稱疫情對餐飲業經營有重重困難，消費券帶來的實質幫助亦不大，第五波疫情下已有600間餐廳結業，期間3,500間餐廳停業。

優之良品結業

