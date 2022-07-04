疫情．7.4｜多1841人確診　張竹君：BA.4或BA.5或成主流病毒株

本港疫情持續，今日新增1645宗本地感染個案，並有196宗輸入個案，單日總共新增1841宗確診個案，連續兩日低於2000宗水平。今日並沒有錄得死亡個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，以外經驗來說BA.4或BA.5的個案可以傳染得好快，未來成為香港主流病毒株都不出奇，局方會繼續進行監察。黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣則由約5時起封區強檢。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（3日）的24小時內新增68宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共錄得852宗。全澳居民今起6日內要進行3次核酸檢測。截至今午3時，最新的全民檢測已採樣164,716人次，目前有兩批混合樣本為陽性(即按機制最多可能涉及20人)。目前通過流行病學調查，共跟進12,309人。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.52，仍然持上升趨勢，未來個案仍會增加。（港大醫學院圖片）

▼2021年11月20日，市民到蓮塘口岸圍欄與深圳親友隔河相見▼



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【23:48】醫務衞生局局長盧寵茂今日（4日）發表上任後第二篇網誌，他指從香港北上深圳的檢疫酒店房間僧多粥少，預約「驛站」每日約有1,300個名額，開放預約只一秒即爆滿，經溝通深圳當局將每天名額增約一半至2,000間，並打擊非法炒賣活動。

他指今年8月4日是農曆七月初七「七夕節」，期望疫情可早日受控，加上港深聯手合作，令需要返回內地與家人團聚的市民，無需像牛郎織女般等待到七夕鵲橋相會，可提早經深圳灣大橋進深圳與家人團圓，能「捨鵲橋用大橋」，即經深圳灣大橋北上。

▼7月4日強制檢測公告▼



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【 23:14】本港疫情持續，醫務衞生局今日（4日）公布43處指明地點納入強制檢測，當中有兩間食肆，分別是觀塘廣場譚仔雲南米線及荃新天地唐宮小聚，在指定時段在場人士須在明日或後日（5日或6日）進行核酸檢測。

強檢大廈分布各區，有將軍澳東港城、馬鞍山中心、長沙灣宇晴軒、觀塘扶康會順利成人訓練中心等，曾到訪人士同樣要在明天及後天進行核酸檢測。

【22:24】本港日前出現首個爆發新冠病毒變異株Omicron分支BA.4和BA.5的食肆群組，涉及觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」，累計15名食客中招。衞生防護中心日前曾指，餐廳每小時換氣量達標，達每小時7.3次。



餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組今日（4日）開會，指餐廳部份設備出現故障，例如廚房抽氣扇及廁所抽氣扇，故不能排除不同因素導致感染個案。

觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」至今累計共有15名食客染疫。（為食火鍋公司fb圖片）

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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【22:04】疫情持續，衞生防護中心今日（4日）新呈報1,013幢確診大廈，當中有不少屬豪宅級住宅，例如九龍塘劍橋道洋房、大埔露輝路洋房、沙田九肚山峰等。此外，九龍塘畢架山一號、西半山羅便臣道80號、跑馬地比華利山等亦有住戶染疫。



另外，在上述逾千幢的新呈報大廈中，以沙田區佔最多，當中共有102幢大廈上榜。其次是東區及元朗區。

【20:23】本港疫情持續，政府今日（4日）在黃大仙鳳德邨黛鳳樓及葵涌葵康苑葵逸閣進行圍封強檢，所有人士須於今晚之前接受核酸測試，政府目標在明日（5日）上午完成行動解封，但預告有機會延長。

【19:58】本港食物環境衞生署食物安全中心表示，一款阿根廷進口的「COTO」急凍牛肚樣本在澳門驗出新冠肺炎病毒，初步調查發現，受影響批次的產品曾進口香港。中心已指示有關進口商將受影響批次產品下架及停售，並展開回收，中心會將有關批次的急凍牛肚封存並安排銷毀。



食安中心發言人呼籲，應停止食用受影響批次產品，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

【18:53】食環署今日（4日）表示，由於一名食環署工人檢測呈陽性，該署位於駿運路三號國泰航空貨運站的機場食物檢驗辦事處今午須暫時關閉，以進行徹底清潔消毒，相關服務今日稍後時間會逐步恢復。

由於一名食環署工人檢測呈陽性，該署位於駿運路三號國泰航空貨運站的機場食物檢驗辦事處今午須暫時關閉。（審計署圖片）

【18:24】澳門疫情肆虐，昨日新增68宗陽性個案，新型冠狀病毒感染應變協調中心於今午記者會（4日）表示，截至今午3時，最新的全民檢測已採樣164,716人次，目前有兩批混合樣本為陽性(即按機制最多可能涉及20人)。目前通過流行病學調查，共跟進12,309人。中心亦指，所有市民在完成全民檢測後，可獲發5個快測套裝，直至7月9日，每日均須進行快測。

【17:15】本港新冠肺炎疫情反彈，政府今日（4日）表示，在離島區、葵青區及荃灣區的多幢住宅大廈抽取污水檢測，結果顯示陽性的結果，即該地區的處所可能有隱性患者存在，故會陸續向有關地點的居民、清潔員和物業管理員派發合共27萬個快測抗原測試包。有關範圍涵蓋東涌多幢私人住宅，以及馬灣、珀麗灣一帶。

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【17:00】今日呈報有確診院舍，分別是華門居護理院舍（1院友）、聖雅各福群會翠逸居（1院友）、耆康會關泉護理安老院（1院友）、伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院（1工作人員）及明愛賽馬會樂和宿舍（1院友）。

【16:40】今日收到600宗學校呈報，涉及421間學校，已求相關班別停課一周，分別來自馬頭涌官立小學、沙田路德會梁鉅鏐小學、上水東莞學校及大埔三水同鄉會禤景榮學校。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信馬頭涌官立小學有傳播，停課應是有效方法。

張竹君又表示，馬頭涌官立小學群組可能是老師最早感染，6月28日發病，有機會是最早發病，其他班暫時難分辨是否相關，亦未知是否社區感染，暫時未有資料，其他學校都有零星個案在其他班別。

馬頭涌官立小學6C班有三名學生及一名老師感染，其中兩名學生涉感染BA.4/5變種病毒。（網上圖片）

【16:35】本港疫情持續，今日新增1645宗本地感染個案，並有196宗輸入個案，單日總共新增1841宗確診個案。今日並沒有錄得死亡個案。

【13:23】民建聯立法會議員何俊賢昨日（3日）表示確診，他曾於國家主席習近平6月30日訪港與各界人士合照期間參與其中，但港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（4日）認為何俊賢傳播風險微乎其微。何栢良又指，BA.4/5變種病毒逐漸成爲主流，若周邊地區流行的病毒株與本港相同，加上輸入個案重症比率低，有空間調整入境人士爲三天酒店檢疫加四天居家隔離。

【11:30】內地國藥集團與香港大學合作展開第二代新冠滅活疫苗臨床試驗，港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（4日）於電台節目表示，整體進度良好，如果一切順利、疫苗安全有效，希望於11月在香港申請緊急註冊，12月可讓市民接種。

孔繁毅表示，臨床試驗計劃招募1,800人參與，現時已招募了1,300人，當中超過600人已接種一針或兩針疫苗，整體進度良好，希望9月中至月底有初步分析及數據，如果一切順利、疫苗安全有效，希望於11月申請緊急註冊，12月可讓市民接種。

【10:10】澳門疫情持續升温，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（3日）的24小時內新增68宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共錄得852宗；新增個案中47宗是社區發現，21宗是在管控中發現。

截至今日（3日）早上8時止，通過流行病學調查共跟進11,915人，其中密切接觸者為2,021人。

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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



▼7月3日 香港故宮文化博物館開幕▼



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▼7月3日 大埔「林村河彩燈船巡遊匯演 」舉行▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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▼6月24日 縱橫遊首團日本遊15名團友出發▼



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▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼

