澳門疫情｜多68人中招累計852宗　今起再展開三輪全民核酸檢測

澳門疫情未止，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨日（3日）新增68宗核酸陽性個案，自6月18日起累計個案增至852宗。



▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日新增68宗核酸陽性個案，其中47宗屬社區發現，21宗屬管控中發現。 截至今早8時，通過流行病學調查共跟進11,915人。

所有三歲以上人士必須檢測 不設豁免檢測期

此外，澳門今日起一連六日展開三輪全民核酸檢測，今波疫情第四輪全民檢測由今早九時至明日下午六時，第五及第六輪全民檢測則分別在周三及周五展開。所有三歲以上人士必須檢測，不設豁免檢測期，並須完成快速抗原測試才可進入檢測站，接受核酸檢測。