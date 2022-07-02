澳門疫情｜多56人染疫累計694宗　今日繼續全民快測須上載結果

澳門疫情持續，確診個案迫近700宗。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（2日）表示，昨日24小時內新增56宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共694宗；新增個案中33宗屬社區發現，23宗屬管控中發現。今日是全民快測第二天，澳門市民需快測一次並上載結果。



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早表示，昨日24小時內新增56宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共694宗。另外，截至今早上8時，通過流行病學調查共跟進10,792人，其中核心密切接觸者1,747人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6,798人，次密切接觸者538人，一般接觸者334人，陪同人員681人。

為應對疫情，全澳居民必須於7月1日至7月2日連續2天，每天進行1次新型冠狀病毒快速抗原檢測，若申報結果為陽性，澳門健康碼將轉為紅碼。沒有申報的市民，澳門健康碼將於7月3日凌晨零時被鎖定黃碼，必須自費進行核酸檢測才能變回綠碼。

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