甲亢女病人死因　服藥後白血球指數呈零　醫生認不清楚藥物副作用

甲狀腺指數偏高的中年女子，先後向兩名私家醫生求診後求診後，疑因服甲亢藥後的副作用，出現咳血等症狀，後來白血球指數更急跌至零，最終不治。死因庭今(4日)就其死展開研訊，庭上透露，女病人初服甲亢藥情況有好轉，之後出現發燒及口腔潰瘍等症狀，卻遇上原有醫生休假，故改看另一醫生。接手診治的私人醫生承認，他當時對處方甲亢藥的經驗較少，不清楚其副作用，亦未想到病人口腔潰瘍等可能是甲亢藥的副作用，若他知道定必轉界醫院跟進。



死者吳美寶(48歲)，於2018年5月就甲狀腺指數偏高，先向私人醫生楊永健求醫，獲處方甲狀腺機亢進藥(下稱：甲亢藥)，後再向私人醫生梁鑫暉求醫，獲處方了消炎退燒等藥物。惟吳之後出現口腔潰瘍和喉嚨痛等症狀，數天後因咳血送往北區醫院治理，其後再轉送威爾斯親王醫院，最後於6月19日證實不治，是次研訊中，私家醫生楊永健、梁鑫暉及醫管局作為有利害關係一方列席。

初服甲亢藥無副作用情況亦好轉

死者丈夫王德明供稱，妻子吳美寶於2018年5月因甲狀腺指數偏高，先向私家醫生楊永健求醫，獲處方甲亢藥物及寫信轉介至公立醫院，之後多次覆診及取藥。及至6月初，妻子的甲狀腺指數回落，楊認為不宜減藥，續處方同量藥物，妻子當時並無不適。

原有醫生休假改看另一醫生

其後，其妻出現發燒症狀，但楊醫生正在休假，她便轉向另一私家醫生梁鑫暉求診，雖然服藥後退燒，但數天後出現口部潰瘍及喉嚨不適，14日覆診時診斷為扁桃腺發炎。

再覆診後咳血入院情況轉差

王續指，妻子之後喉嚨情況未見好轉，17日再覆診後約1、2個小時突咳血，即送到北區醫院。同晚10時許，妻子情況轉差送往深切治療部，醫生指其血氧下降，白血球指數更跌至零，或與甲亢藥有關。翌日凌晨，妻子進行人工心肺的手術，期間一度心跳停頓，之後情況急轉直下，送往威爾斯親王醫院後出現器官衰竭，前後腦部有缺血性及出血性中風，延至19日離世。

嚴重副作用可致白血球減少

醫生楊永健指，吳於2018年5月向其求醫時有手震、體重下降等症狀，獲處方兩種甲亢藥，吳的情況漸改善，沒有出現副作用，故一直獲處方同等藥物。

楊稱他開給吳的兩種甲亢藥，其副作用輕則有腸胃不適及風癩，重則導致白血球減少，及溶血性貧血等，但均屬十分罕見。楊承認當日未有向吳仔細講解藥物有機會出現的副作用，但強調一定有吩咐吳，若她有任何不適，都需要告知醫生。

看另一醫生有提及正服甲亢藥

醫生梁鑫暉供指，他於2005年在上水開設私人診所，診所剛於上月結業，又透露事發後「心情唔太好」，有焦慮問題，導致撰寫相關報告時「寫得唔太好」。梁憶述，吳於6月11日初次求診，當時有發燒、喉嚨紅腫、兩邊扁桃腺腫脹等問題，獲處方消炎退燒等藥物。雖然吳當時有透露正服用甲亢藥物，惟未有提供藥名，牌板上亦沒有相關紀錄。

未想到症狀或與副作用有關

梁續指，吳之後兩度到診所覆診，情況有好轉，但有牙齦及面頰黏膜潰瘍，診斷為疱疹性齦口炎。梁自言，當時未有想到吳出現口腔潰瘍及白血球下降為甲亢藥的副作用之一。梁另承認，他對於處方甲亢藥的經驗較少，不清楚其有何副作用，強調若知道必然會轉介至醫院跟進。

案件編號：CCDI-681/2018(DK)