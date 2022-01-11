甲狀腺亢進｜凸眼眼周疼痛全因甲狀腺眼病變？女性罹患機會高5倍

甲狀腺機能亢進（Hyperthyroidism）是指甲狀腺過度活化，分泌出過多激素（又稱荷爾蒙）。大部分甲狀腺機能亢進的病因，是源自一種自體免疫疾病：葛瑞夫玆病（Graves' disease），而眼睛通常最容易首當其衝、產生病變。

撰文：Amy Yang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



甲狀腺眼病變

葛瑞夫茲氏眼病變又稱甲狀腺眼病變（Thyroid eye disease），是指自體免疫失衡、免疫細胞攻擊甲狀腺，導致甲狀腺分泌過多的甲狀腺素。眼睛周圍的組織和甲狀腺含有類似的蛋白質，所以當自體免疫失衡時，也經常會攻擊眼部組織。如果免疫系統攻擊眼周的結締組織以及眼部肌肉，會使眼睛發炎、腫脹，引發各種眼疾問題。

女性罹患甲狀腺眼病變的機率，是男性的5~6倍。另外，吸煙者罹患甲狀腺眼病變的機率，也顯著地高於常人。

甲狀腺眼病變的症狀（按圖看清👇👇👇）

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如果罹患甲狀腺眼病變，患者眼窩的肌肉及脂肪組織會腫脹，以至於眼球被推擠向前，影響到眼球的運動，嚴重者甚至可能會視力受損。這種疾病可能引發的症狀如下：

1. 眼睛因為眼球突出而無法完全閉上，可能導致眼睛乾澀、發炎、發癢。

2. 眼周疼痛、浮腫，且早上的時候眼周與眼皮特別腫。

3. 凸眼，或是看起來像是隨時都瞪大著眼睛。

4. 如果眼周的肌肉受到免疫系統攻擊，眼睛就無法正常運動，可能導致眼球上下左右轉動時形成複視，或者產生疼痛感。



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甲狀腺眼病變的診斷與治療

如果是輕度的葛瑞夫茲氏眼病變症狀，通常在1~4個月內就會自行復原。然而，肌肉組織經過拉扯後，可能永久變形，所以眼睛腫脹造成的凸眼、其他外觀上的變化，除非動刀治療，否則可能無法恢復原狀。

治療的目的主要是預防發炎期間眼睛腫脹，並且紓緩患者的不適。一般而言，發病初期使用眼用潤滑液（Ocular lubricants，即俗稱的人工淚液）與護目鏡便足夠。患者可以服用阿斯匹靈（Aspirin）、萘普生（Naproxen）、布洛芬（Ibuprofen）等藥物來緩解疼痛與發炎。

如果症狀加劇、眼睛嚴重發炎，您可能會需要服用免疫抑制劑（Immunosuppressants），例如培尼皮質醇（Prednisolone），以減弱免疫系統之作用、避免身體產生不正常的抗體。如果視力問題或病症太過嚴重，視神經受到壓迫，醫師可能會建議您接受手術治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：甲狀腺眼病變～原來凸眼的原因是這個】

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