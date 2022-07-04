疫情｜觀塘為食火鍋爆疫　換氣量工作小組揭廚房、廁所抽氣扇故障

本港日前出現首個爆發新冠病毒變異株Omicron分支BA.4和BA.5的食肆群組，涉及觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」，累計15名食客中招。衞生防護中心日前曾指，餐廳每小時換氣量達標，達每小時7.3次。

餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組今日（4日）開會，指餐廳部份設備出現故障，例如廚房抽氣扇及廁所抽氣扇，故不能排除不同因素導致感染個案。



觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」至今累計共有15名食客染疫。（為食火鍋公司fb圖片）

食物環境衞生署表示，工作小組在會上曾檢視該餐廳的情況。根據現場量度數據，其座位間的新鮮空氣每小時換氣量達7.28次，但部份設備出現故障，不能排除不同因素導致感染個案。

署方續指，據工作小組了解，BA.4或BA.5的傳播力較強，不排除有可能像外地般出現較大規模感染，故提醒餐飲處所負責人、員工及顧客不可掉以輕心。

工作小組主席源栢樑亦提醒，各餐飲業務處所負責人應認真檢視其處所通風系統，以確保其有效運作，有足夠鮮風供應並可平均覆蓋座位間的各個位置。如有需要，餐飲處所負責人應尋求專業人士協助。

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