確診大廈｜增1013幢上榜　包括九龍塘劍橋道洋房、畢架山一號

疫情持續，衞生防護中心今日（4日）新呈報1,013幢確診大廈，當中有不少屬豪宅級住宅，例如九龍塘劍橋道洋房、大埔露輝路洋房、沙田九肚山峰等。此外，九龍塘畢架山一號、西半山羅便臣道80號、跑馬地比華利山等亦有住戶染疫。

另外，在上述逾千幢的新呈報大廈中，以沙田區佔最多，當中共有102幢大廈上榜。其次是東區及元朗區。



西半山羅便臣道80號有居民染疫

最新呈報的大廈中，有不少屬洋房級別，當中有劍橋道洋房、大埔露輝路洋房、沙田豪苑洋房、元朗加州豪園洋房等。

此外，名單中亦有不少著名屋苑，例如何文田半山壹號26座、九龍塘畢架山一號6座、九龍站君臨天下3座等。而港島區中，亦有西半山羅便臣道80號2座、跑馬地比華利山B座、禮頓山5座，以及渣甸山畢拉山道111號F座。

沙田區102幢上榜最多 大圍名城共4幢

在1,013幢上榜大廈中，以沙田區佔最多，共有102幢，當中有九肚山峰、沙田豪苑洋房、迎海．星灣御16座、迎海．御峰10座、迎海星灣御22座、迎濤灣1座、皇御居、銀湖．天峰3座等。

而大圍名城共有4幢上榜，分別有1期15座、2期2座、2期3座及3期1座。

寶馬山花園上榜 太古城7幢樓居民納強檢

其次是東區，共有89幢上榜，包括寶馬山花園3座、藍灣半島6座。此外，小西灣邨亦分別有多幢大廈在名單內，例如瑞明樓、瑞喜樓、瑞隆樓、瑞滿樓、瑞福樓、瑞樂樓；而太古城亦佔7幢，包括金山閣、金楓閣、夏宮閣、啟天閣、紫樺閣、寧安閣及衞星閣。

第三位則是元朗區，共佔84幢大廈，當中有患者居於加州豪園洋房，而Wetland Seasons Park分別有12座及18座上榜，Park Yoho 11B座亦有人染疫。

▼7月4日 確診大廈名單▼



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有患者居於酒店

此外，今日亦有多間酒店或服務式公寓上榜，分別有8度海逸酒店、CM+壹棠酒店及服務式公寓、華麗都會酒店、華美達盛景酒店、伯惠酒店九龍、龍堡國際、Little Tai Hang。

多幢紀律部隊宿舍中招

不少政府宿舍亦榜上有名，當中有消防處百勝角已婚人員宿舍4座及5座、上水紀律部隊宿舍C座、西九龍紀律部隊宿舍2座、消防處永定道消防已婚宿舍2座、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座及B座、秀茂坪紀律部隊宿舍1座。

另外，堅尼地城消防局亦在名單內。