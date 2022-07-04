澳門驗出阿根廷急凍牛肚帶新冠病毒　食安中心揭同批次有進口香港

本港食物環境衞生署食物安全中心表示，一款阿根廷進口的「COTO」急凍牛肚樣本在澳門驗出新冠肺炎病毒，初步調查發現，受影響批次的產品曾進口香港。中心已指示有關進口商將受影響批次產品下架及停售，並展開回收，中心會將有關批次的急凍牛肚封存並安排銷毀。

食安中心發言人呼籲，應停止食用受影響批次產品，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。



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中心發言人表示，得悉澳門食品安全廳早前發出公布，指一款阿根廷進口急凍牛肚樣本驗出新冠病毒。中心已聯絡澳門當局和本地進口商跟進，初步調查發現百嘉米格（香港）食品有限公司曾進口受影響批次產品。

有關產品資料如下：



產品名稱：Frozen beef offals abomasum

品牌：COTO

原產地：阿根廷

食用期限：2023年3月25日至7月16日



翻查資料，澳門政府日前表示，一批經香港轉口澳門的阿根廷急凍牛肚外包裝樣本，於7月1日發現新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性。市政署將60箱共重605公斤的涉事急凍牛肚全數封存，沒有流入市面，將作銷毀處理。