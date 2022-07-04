強制檢測｜43處地點　觀塘廣場譚仔、荃新天地唐宮小聚上榜

本港疫情持續，醫務衞生局今日（4日）公布43處指明地點納入強制檢測，當中有兩間食肆，分別是觀塘廣場譚仔雲南米線及荃新天地唐宮小聚，在指定時段在場人士須在明日或後日（5日或6日）進行核酸檢測。



強檢大廈分布各區，有將軍澳東港城、馬鞍山中心、長沙灣宇晴軒、觀塘扶康會順利成人訓練中心等，曾到訪人士同樣要在明天及後天進行核酸檢測。



▼7月4日強制檢測公告▼



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根據醫務衞生局強檢名單，當中有兩間食肆，任何曾在6月30日晚上8時至9時45分到訪觀塘廣場的譚仔雲南米線，及7月1日上午11時45分至12時45分到過荃新天地1期的唐宮小聚的人士，均須在明天及後天進行核酸檢測。

將軍澳4幢大廈上榜 東港城、維景灣畔各一幢

強檢大廈方面，新界區方面，將軍澳有四幢上榜，分別為東港城 3 座、維景灣畔 12 座、寶林邨寶寧樓及善明邨善智樓；另馬鞍山馬鞍山中心 2 座、屯門大興花園 1 期 2 座等都上榜。

九龍區有長沙灣宇晴軒 5 座、何文田文運道 6 號麗晶樓、觀塘扶康會順利成人訓練中心等；港島區有半山區旭龢道12 號嘉賢大廈、灣仔春園街 47-65 號新春園大廈、鰂魚涌太古城漢宮閣、康怡花園 E2 座等。

香港仔中心港興閣等4幢大廈污水樣本呈陽性

另外有4幢大廈污水樣本呈陽性，分別是香港仔香港仔中心港興閣、屯門兆軒苑順生閣、屯門寶怡花園第 3 座，及大埔海寶花園 B 座。在6月28至7月4日到過上址人士，須在7月5日至6日強檢。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月5日)▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。