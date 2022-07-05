亞太餐飲拖欠薪金補償逾500萬　員工憂追討路漫長　冀政府助申索

亞太餐飲（控股）有限公司旗下三個食肆品牌日前拉閘，員工淪失業大軍，在亞太餐飲旗下「麻辣娘子」任職廚師的梁先生今日（5日）在電台節目表示，公司事前從無結業先兆，至上周三（6月29日）晚突然收到有指老闆帶走資金、食店須結業消息，他希望集團其他股東能站出來確認公司清盤，好讓一班被拖欠薪金及強積金供款的員工較易向破欠基金申索。



協助失業員工的飲食業職工總會表示，估計受影響員工有百多人，初步計算涉款高達500萬元，現時員工在勞工處落案後，要再到法庭要求公司清盤，需時至少一年，慨嘆申索之路是「漫漫長路」，希望政府能關注事件，並成立特別小組，協助受影響員工加快申索。



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廚師被拖一個月薪金 稱結業前無先兆：我哋有汗出冇糧出

梁先生早上在電台節目指，在在「麻辣娘子」任職一年多，雖疫情影響近月生意受挫，但公司依舊訂購食材，即使有時會遲一兩日出糧，但未有任何倒閉先兆，直至6月29日晚上9時許，上司突然宣布老闆帶走資金，翌日起拉閘，並建議員工向工會和勞工處求助，梁先生聞畢消息後感錯愕。

梁表示，公司拖欠其一個月薪金，亦無供強積金多月：「我哋有汗出冇糧出…」他認為現時難以找到工作，希望集團小股東能站出來，交代是生意不景，並為受影響員工確認公司清盤，協助工人申索。

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協助員工申索的飲食業職工總會秘書長黃必文表示，暫時得悉亞太餐飲旗下有三個品牌，共9間餐廳結業，涉及「麻辣娘子」、「Mee...lemongrass」和「九井食堂」，惟集團官方網站已關閉，無法掌握集團有否其他餐廳品牌，以及是否有更多員工受影響。

亞太餐飲（控股）有限公司網站近日已無法瀏覽。（網站截圖）

暫收60多人求助 工會籲股東交代 讓員工較易申索

他表示，亞太餐飲突然拉閘，拖欠員工6月薪金、代通知金，近九成員工更發現公司無為其強積金供款幾個月，有個案甚至拖欠逾年，形容拖欠供款的情況罕見。他續指，工會昨日已召開員工大會為受影響員工進行申索，接獲60多份求助，今日會繼續接受申請，預料受影響員工多達過百人，初步計算涉及金額拖欠的薪金及補償高達500萬元。

黃必文稱，現時市道開始回復，故推斷結業與生意不佳無關，而他早前接獲一名聲稱是股東的人稱自己亦是受害者，欲站出來交代事件，惟最終亦消聲匿跡，他希望對方承擔責任，交代清楚結業的來龍去脈，讓員工能更容易申索。

嘆申索或需時一年 促政府成立小組跟進

他表示，若再無法聯絡到僱主，員工便要先到勞工處落案，再申請法律援助到法庭處理法律程序，再回到勞工處申請破欠基金，慨嘆申索之路是「漫漫長路」，預料需時約一年，希望事情發酵後，政府能就此成立小組跟進。

積金局表示，根據記錄，自去年5月從受託人得悉該飲食集團出現拖欠強積金供款的情況後，便一直主動跟進，並代受影響僱員入稟法院提出民事申索追討拖欠供款及附加費，黃必文稱，現時已集合受影響員工身的追討供款申索，稍後會統一向積金局求肋。

優之良品結業

