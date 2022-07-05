長沙灣睿峰易手改呼吸Plan條款　買家瀕撻訂　鄧家彪促消委會介入

長沙灣「睿峰」由內房中國恒大轉手到合夥股東鼎珮集團後，發展商承諾的按揭計劃有變，其中「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭，由九成一按減至八成，約20名準買家大失預算，面臨無法上會危機。

準買家李小姐前年繳交45萬元訂金（5%）購入「睿峰」單位時，職員再三確認「呼吸Plan」是「包借」。惟合約並無列明有關按揭承諾，但要求買家在無法借錢情況下，亦要完成交易。她批評合約「魔鬼在細節」，新發展商提供的按揭計劃比銀行「更辣」，不少申請人被拒諸門外，批評售樓過程存在誤導，堅拒完成交易。

協助苦主的立法會議員鄧家彪表示，暫時有約20名苦主求助，涉及的訂金達1,000萬元。他透露早在今年五月，已代表買家與發展商會面，惟對方「寸步不讓」，亦拒絕退還訂金，他促請消委會介入，並以訴訟基金協助業主入稟法庭爭取。他又認為，現時政府對「呼吸Plan」等按揭計劃監管不足，要求政府加強規管。



發展商職員曾稱「呼吸Plan」保證「包借」

睿峰準買家李小姐表示，2020年7月以「呼吸Plan」購入睿峰單位，當時發展商職員確認「呼吸Plan」保證「包借」，又指提供按揭公司正是恒大的子公司，故只要買家符合三個條件，包括無破產紀錄、有香港身份證和有工作證明，便可借呼吸Plan，「所以我都不虞有詐」。她說，合約卻存在「魔鬼細節條款」，尤其是即使買方無法「上會」借錢，亦要完成交易，她強調簽妥文件時，職員並無解釋有關條款。

她表示，早前亦曾與其他買家申請新發展商提供的按揭計劃，惟全部申請被駁回，對方一律指不符合申請資格。即使發展商其後提供其他財務公司提供的按揭選項，惟批核條款遠較銀行嚴苛，「有部份買家係銀行批出咗按揭，但係發展商係一成都批唔到，或者只係批得五成」，而利率亦較購入單位時貴，令利息支出全期高出數十萬元。

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單位交易期已過 鄧家彪︰呼吸變咗窒息喇

李小姐續指，現時已過了交易期，除了45萬訂金、數萬元稅款，合共50多萬元，她批評發展商在出售單位期間有誤導，令買家蒙受損失，強調不會屈服。

協助跟進個案的立法會議員鄧家彪表示，估計最少20名買家已支付5%訂金，惟在按揭計劃改變後無法完成交易，預計撻訂涉款達1,000萬，當中不少為首置家庭，辛苦儲下數十萬積蓄「上車」，現時陷入兩難局面，形容準買家「由呼吸變咗窒息喇。」

他表示，早在5月中已與發展商會面，要求對方盡量提供包借九成按揭，否則便讓準買家無條件退訂，惟對方卻寸步不讓。他早前亦曾與一手物業銷售監管局會面，當局已就此開檔案，昨日再聯同受影響準買家昨日（4日）到消委會求助，冀能促成調解，若最終調解仍失敗，他建議消委會應動用訴訟基金，協助受影響準買家與發展商對簿公堂。

鄧家彪又提到，現時政府在置業貸款的監管不足，令首置家庭蒙受損失，認為政府今年二月推出、最高可做到九成按揭的「波叔Plan」，讓按揭重回銀行體系，避免樓市泡沫化，亦可避免發展商在按揭上「講得出做唔到」。