睿峰呼吸plan苦主交易日期「大限」將至　集體投訴消委會獲跟進

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），部分買家採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭即90%一按，惟項目轉讓後，現發展商只提供80%一按，即意味相關買家在期限內未完成交易或無法上會即被殺訂。事件目前已累積約20名苦主，今日（4日）由立法會議員鄧家彪及江玉歡陪同下，連同苦主與消委會代表見面。鄧家彪指消委會承諾努力與發展商協調及解決問題，苦主已申請消費者訴訟基金作進一步處理。



20個準買家未能完成交易涉款1,000萬元

長沙灣睿峰苦主上月15日曾向《香港01》透露接獲發展商代表律師來信，指由於買方未能在6月7日或之前繳付尾數並完成交易，買家需要向發展商支付逾期利息，利率為2%，並需要於當日算起21日內（即7月5日）需要支付尾數及利息並完成交易，否則發展商會沒收訂金、追討利息或任何損失及採取法律行動。

立法會議員鄧家彪及江玉歡今日（4日）陪同約10名苦主與消費者委員會代表見面，歷時逾1小時。鄧家彪表示，原發展商當年售樓現場的文件及宣傳單張均表明有「包借呼吸Plan」及90%一按。然而在股權變更後，新發展商不承認相關責任，僅提供80%一按，與原先方案存在落差。現時有20個準買家受到影響大失預算，未能完成交易，涉及金額達到1,000萬元。

鄧家彪表示消委會事後承諾會轉達轄下委員會跟進，並對「呼吸plan」進行研究及就事件與發展商協調，協助苦主回復首置身份及取回相關訂金，苦主已申請消費者訴訟基金作進一步處理。鄧指出「呼吸plan」在銷售及實際操作時存有巨大落差，亦對整體樓巿構成不健康現象，甚至促成樓巿泡沫化局面。

苦主：若獲批消費者訴訟基金循法律解決問題

苦主代表李小姐表示，大部份事主申請物業一按被拒，曾透過不同途徑尋求援助，然而發展商事後仍未有理會他們及拒絕會面要求，事情至今沒有任何進展。李小姐重申只接受原先由發展商提出的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」方案。李小姐透露，若獲批消費者訴訟基金後，會循法律形式處理事件，並相信在法治社會下能取回相關訂金。

另一位苦主陳小姐2年前購入一個700萬的單位，並支付合共40多萬元連稅的訂金。她於6月15日收到發展商來信，指在21天內（5日）要完成交易，令她感到十分難受。期限在即，陳小姐至今仍未能與發展商面對面會談，只能透過立法會議員及消委會協助追問，取得模棱兩可的回應。

本身是律師的江玉歡形容是次為不幸事件，現時存有一手住宅物業銷售條例監管下仍有苦主出現，反映相關法例存在法律漏洞。即使苦主循法律途徑解決，需要花上不少時間及金錢。她促請政府加強監管及介入調查，尤其是苦主使用畢生儲蓄購買物業，即使發展商內部出現股權轉讓，亦應履行原有承諾。