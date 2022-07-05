疫情｜尚德邨、美孚新邨等10屋苑污水樣本陽性　30萬人要快測

本港疫情反彈，政府今日（5日）表示，將向污水樣本陽性的區域，派發共30萬個快測包，供當地居民及相關員工自行檢測，包括北區華明邨、雍盛苑、欣盛苑、嘉福邨、華心邨、昌盛苑及暉明邨；將軍澳健明邨及尚德邨；深水埗區美孚新邨第一、二、三及七期。



將向污水大廈派發共30萬個快測包

為應對疫情，環境保護署與渠務署，在各區採集污水樣本檢測病毒，並在部份地區檢測到污水陽性，顯示該地處所可能存在隱性患者。房屋署及民政事務處，將會陸續向當地的居民、清潔員及物業管理員工，派發合共約30萬個快測包，以自行檢測。

三區派30萬快測包：

1）北區︰華明邨、雍盛苑、欣盛苑、嘉福邨、華心邨、昌盛苑及暉明邨

2）西貢區（將軍澳）︰健明邨及尚德邨

3）深水埗區︰美孚新邨第一、二、三及七期

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政府表示，市民使用快測包時，應留意和跟從製造商的指示，正確測試和讀取結果，完成後拍照以作紀錄。測試前須潔淨雙手，減少在採集樣本區域內放置非必要用品；測試後則須小心包裹和密封測試套件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水，或70%酒精進行消毒。

若市民快測首次獲得陽性結果，可透過網上平台申報（按此）。如遇困難可致電183 6119，以自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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