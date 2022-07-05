澳門疫情｜多89人確診累計941宗 昨早展開第四輪全民核酸檢測
撰文：黃煦緻
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澳門疫情持續，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨日（4日）新增89宗核酸陽性個案，自6月18日起累計個案增至941宗。
▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼
新型冠狀病毒感染應變協調中心，新增的89宗個案中，66宗屬社區發現，23宗屬管控中發現。截至今早8時，通過流行病學調查共跟進13,010人。截至今早上8時，通過流行病學調查共跟進13,010人，其中核心密切接觸者2,220人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）8,140人，次密切接觸者665人，一般接觸者332人，陪同人員712人。
為應對疫情，澳門由昨早9時至今午6時進行第四輪全民檢測，截至今早8時，已採樣488,638人次，其中388,563人次已有檢測結果，呈陰性；累計共有42管混樣樣本呈陽性。至於第五及第六輪全民檢測則分別在周三及周五展開。
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