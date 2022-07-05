市建局盈餘65.7億　觀月樺峯、喜遇賺13億　煥然懿居蝕9.5億

市建局向立法會提交文件，截至今年3月31日，2021/22年度市建局的資產淨值為538.1億元，並錄得65.7億元盈餘，較上個財政年度增近43倍。

資料顯示，市建局在觀塘「觀月· 樺峯」及深水埗「喜遇」的重建項目中，於扣除成本及豁免補地價後，淨盈餘合共約為10億元；而港人首置上車盤「煥然懿居」，則錄得9.5億元虧損。



2021-22年度市建局最新錄得65.7億盈餘，按年增近43倍。（資料圖片）

盈餘大增 64.2億 累積盈餘538億

市建局2021/22年度的盈餘達65.7億元，與上一個財政年度錄得的約1.5億元相比，增加了64.2億元。市建局解釋，有關盈餘主要來自招標項目、攤分合營項目的盈餘等。

在累積盈餘方面，若不計及政府注資的100億元，市建局最新亦達438.1億元。市建局指，若政府無豁免市建局補地價，累積盈餘將會減少208億元。

市建局又透露，最新的總流動資金達269.4億元 ，較上年度的96.2億元大增 ，預計重建項目所需的收購、收地、建築成本為62.8億元。局方預計未來5年的現金支出約840億元，當中未計及營運成本。

觀月．樺峯屬單幢盤，於扣除成本及豁免補地價後，淨盈餘約為9.58億元。（資料圖片／梁鵬威攝）

「煥然懿居」豁免6.3億仍大蝕

參考市建局資料，觀塘重建項目「觀月．樺峯」，獲政府豁免10.68億元地價，扣除豁免補地價後的淨盈餘達到9.58億元。而深水埗重建項目「喜遇」，淨盈餘亦達5,610萬元。

相反，由市建局發展的港人首置上車盤「煥然懿居」，即使在政府豁免6.3億元地價下，仍虧損約3.2億元，而在扣除豁免補地價後，淨虧損更達9.5億元。

▼2018年 市建局推港人首置項目煥然懿居▼



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黃大仙重建將有定稿

此外，市建局又指，在去年3月及4月，已分別在西灣河和黃大仙行動區啟動兩個初步項目可行性研究。其中黃大仙的初步項目可行性研究，市區更新大綱發展藍圖草擬本已於去年第4季完成，當吸納政府部門意見後，會作最後定稿。

西港城獲批地21年

另外，列為法定古蹟的西港城，政府在2021-22年已批出5年續租期，讓市建局進行維修和翻新工程。市建局透露，行政長官會同行政會議原則上批准，在上述續租期屆滿後，市建局可以私人協約形式獲得批地，為期21年。而二級歷史建築、前身為「動漫基地」的灣仔茂蘿街7號，市建局稱截至今年5月，約有30萬名參觀者到訪。

至於前旺角街市大樓，市建局預計工程在明年動工，並在2025年提供臨時地區康健中心。市建局將與政府緊密合作，在油旺地區內物色地點，用作永久地區康健中心的選址。