市建局未來五年推10項目涉油旺重建　資金缺口將達150億元擬融資

市建局今日（4日）舉行傳媒聚會，交待未來5年業務綱領。市建局指，未來5年建議開展10個新規劃重建項目，當中包括部份油旺重建項目，合共可提供約13,400伙新建單位。他們又指，2023年開始進入收購高峰期，料未來2至3年的資金缺口會增至150億元，將適度提早安排融資的前期工作。

被問及會否考慮要求政府注資，市建局主席周松崗指出，會先用盡量利用自身的借貸能力，如果用盡有關能力，或政府要求市建局負責更多工作，屆時方會向政府要求注資。



左起：主席周松崗、行政總監韋志成。（王潔恩攝）

明年起進入收購高峰期現資金缺口

市建局表示，已制定2022/23 年度至2026/27年度的業務綱領，未來5年建議開展10個新規劃重建項目，合共可提供約13,400伙新建單位。連同早前已開展但未開始收購的重建項目，料會為市建局帶來1,200億元財務承擔。

市建局指，2023年開始進入收購高峰期，現時270億元的現金儲備會全數用作收購，料2至3年的資金缺口會增至150億元。市建局指，去年已聘請財務顧問，日後會根據建議，適度提早安排融資的前期工作。而借貸或發債取得的資金，會推動包括油旺研究內數個大型項目。

▼油旺研究五大發展節點▼



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先盡量利用借貸能力 料最多可借400多億元

主席周松崗指出，資金缺口對企業而言是「正常事情」，故他們不會懼怕借錢。被問及會否考慮要求政府注資，他稱，會先用盡量利用自身借貸能力，如用盡有關能力、或政府要求更多工作，方會向政府要求提供其他資源。

行政總監韋志成亦形容，150億的資金缺口「不算好多」，而市建局手上有約500億元淨資產，根據財務顧問的評估，料市建局可借到約400多億元，但最終的借貸水平仍有待考慮。被問及何時是合適時機借貸，他直言：「𠵱家已經係時候做。」

有「八文樓」之稱的文華新村將納入重建範圍，韋志成稱該址會利用新方法重建，日後可變成200億元收益。（資料圖片／洪業銘攝）

渡船角八文樓收購成本或逾500億元

韋志成重申，油旺地區的舊樓收購成本或逾一萬億元，故不能單靠市建局負責，其中八文樓的收購成本或逾500億元。他透露，未來五年計劃會開始推動部份油旺項目，但強調「易做」、「有錢賺」的項目會交由私人市場，否則難吸引市場參與；至於「難做」的則由市建局負責，例如需涉及重新規劃的項目等。

視覺影響模擬圖顯示，重建後該區或佈滿高樓，猶如「屏風」。左圖為現況，右圖為模擬圖。（城規會文件）

模擬圖顯示旺角重建後滿布高樓 韋志成︰唔可能做成咁

規劃署日前在城規會提出修訂《旺角分區計劃大綱核准圖》，當中視覺影響模擬圖顯示，日後當區將滿布高樓，引起團體關注。

韋批評，有關評論人士欠實戰經驗，又指重建時要涉及不同的技術評估，例如交通、排水、噪音等，「如果好似報道咁全部起哂，技術評估全部都fail（不通過），唔可能做成咁。」他呼籲公眾無需擔心。