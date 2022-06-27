屯馬線一周年｜通車一年遇九龍城重建　商戶：好景唔到一陣又要搬

屯馬線通車一年，鐵路從此接入九龍城。素有「小泰國」之稱的九龍城，向來泰國餐館、商店林立，去年通車前夕，有商戶坦言擔心租金上漲，並擔憂泰國人社區瓦解。

事隔一年，有位於南角道逾30年的泰國餐館再受訪，在忍受鐵路工程多年影響後，生意終有改善，但市建局最近公布重建計劃，恐怕將被迫遷，「好景唔到一陣又要搬走」。他相信九龍城「小泰國」雖不會完全瓦解，但規模勢將縮細，即使市建局將設「小街飲食文化區」，但未能樂觀：「專登去做未必做得到，反而無心插柳，自自然然就形成一個社區。」

記者點算重建範圍內的泰國餐廳、商店數目，如連同街市及樓上舖，至少有逾20間。有來港逾30年的泰國人表示，擔心泰國特色從此消失，「拆散晒我哋」，希望重建之餘亦盡力保留泰國特色。



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水哥為九龍城南角道泰國餐廳「金麥泰」負責人，店舖於1990年，由其母及阿姨拍檔開業，二人均是泰國華僑，經歷啟德機場年代。餐館傳到水哥手上，一直見證區內變遷。受沙中線工程影響，南角道商戶於2017年組成苦主大聯盟，控訴南角道地盤致封路六年，引起環境衞生問題，附近一帶更沙塵滾滾，生意一落千丈。當時商戶曾決定，聯合熄燈一小時抗議，水哥亦是其中一員。

2017年九龍城南角道的商戶熄燈抗議



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去年屯馬線通車前夕，水哥接受《香港01》訪問表示，當年受工程影響，生意曾大跌四成，但相信通車後生意可增一至兩成。他當時又指，在通車前的三年前，業主已加租四成。

通車後生意、租金同加兩成

屯馬線通車至今一年，水哥再接受訪問，他表示，九龍城人流的確受惠港鐵效應有所增加，生意額上升約兩成，尤其多了客人來自屯門、元朗等屯馬線沿線地區的食客，認為屯馬線方便新界西北的市民到九龍城。不過他亦指，去年屯馬線全線通車後，與業主簽新約續租，租金就增加約兩成，加約萬多元，可惜受第五波疫情衝擊，生意又下跌，蒙受損失。

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捱過鐵路工程、疫情 亦難敵重建

相比業主加租，水哥認為，疫情的影響對商戶傷害更甚，但疫情只要放緩，生意便會有起色。但疫情再難捱，或許也難不過市建局宣布九龍城重建的消息。市建局公布的九龍城重建項目，範圍包括一段南角道，水哥的「金麥泰」正位處收樓範圍之中。他形容，經歷過沙中線工程、疫情打擊，原以為終可享受鐵路的便利，生意可望好轉，卻又面臨重建迫遷。水哥坦言：「好景唔到一陣又要搬走」。

水哥表示，雖然希望東山再起，然而重建計劃範圍涉及九龍城最核心的多條街道，難以覓得合適舖位。即使市建局向商戶提供賠償，但重新裝修店舖料涉過百萬元成本，並非易事。他坦言，有感將被迫遷，店舖已有32年歷史，新租約為期兩年，難以預料能否續租。

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「小泰國」規模料難免縮細

九龍城一直是泰國人的聚腳點，水哥認為，重建對九龍城「小泰國」特色的影響非常大，不過相信未至於完全瓦解，至少泰國雜貨店林立的城南道，仍未納入重建範圍，只是「小泰國」規模勢將縮細。他表示，理解九龍城始終屬舊區，有重建需要，但應設法保留特色，「唔好趕走晒」，例如嘗試設泰國街。

市建局提到會強化「小街飲食文化區」的地區形象，但水哥認為，九龍城原本的泰國特色是自然形成，始源於多年前鄰近啟德機場的地理優勢，久而久之成為獨一無異的文化，未必可刻意重現，「專登去做未必做得到，反而無心插柳，自自然然就形成一個社區」。

重建項目範圍有逾20間泰式餐館、店舖

市建局是次公布的九龍城重建項目，地盤面積約37,061平方米，涉及三個地盤，除北面地盤主要涉及賈炳達道公園，其餘都涉及不少街道及店舖。記者上周點算重建範圍內的泰國餐廳及商舖數目，單計地舖已有15間。另外，部份樓宇設有泰式按摩店或其他泰國店舖；九龍城街市內同樣有泰式食肆，故重建範圍內涉逾20間泰式餐館或店舖，日後可能全數消失。

泰國人憂失聚腳點

泰國人林太來港逾30年，在啟德道一間泰式雜貨店工作多年，店舖同樣位於重建範圍。她本身亦居住於九龍城，不過坦言隨着近年租金上漲，來港工作的泰國人減少，令區內的泰國居民下跌。她續指，雖然對區內部份泰國人而言，重建或有更大機會獲派公屋，但始終大家都視九龍城為聚腳點，擔心「小泰國」會瓦解，「拆散晒我哋」。

林太同樣預料，重建後難以尋覓新舖位經營。她舉例指，區內啟德道一間泰國餐館，受其他重建項目影響，負責人原本希望留在九龍城經營，但一舖難求，打算先回到泰國休息再作打算。林又指，市建局重建完成後，即使有舖租出租，租金必然上漲，泰式雜貨店等小本生意難以維生，對九龍城「小泰國」或瓦解感可惜，希望當局盡可能保留地區特色。

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泰人對重建感到大壓力

位於九龍城衙前圍道的基督教宣道會泰人恩福堂及泰人恩福服務中心，在九龍城服務泰國人約10年，當中的泰籍關顧員李姑娘表示，屯馬線通車後，到九龍城覓食的市民確有增加，但人流始終未及疫情前。她又指，由於租金上漲，有不少泰式餐館倒閉，但部份人不願放棄，尋覓較細的舖位繼續經營。

對於重建計劃，李姑娘坦言，不少區內的泰國人在得知計劃後，都感到擔心及大壓力，「唔知將來住去邊，將來去邊度做嘢」。她續指，其實不少泰國人都並不反對重建，但始終九龍城是獨一無異，「返嚟九龍城就好似返去泰國咁樣」，一旦失去便非常可惜，「無咗個地方，都唔知點算」。