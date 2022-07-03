回歸25年｜市建局斥1000萬推5官方認可慶祝活動　未來數月續舉行

今年是香港回歸25周年，市建局行政總監韋志成今日（3日）於網誌表示，至今有五個由市建局舉辦和贊助的慶回歸活動，獲得政府認可，可使用25周年慶典官方標誌，相關活動涉及約1,000萬元支出。他表示，慶回歸是全年度的工作計劃，在未來數月將會在灣仔茂蘿街7號、觀塘和旺角等市建局項目，繼續舉辦不同慶祝活動。



另外，今日傳來電影《秋天的童話》導演羅啟銳的死訊。中環街市下周二將舉行微型藝術展，其中一件新作品正正名為《秋天的童話》，作品重現電影中男女主角在海邊餐廳重逢的一幕。



▼6月28日 香港各界慶典委員會舉行慶回歸活動啟動禮▼



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韋志成今日發表網誌，市建局運用轄下各區重建和保育項目內的社區空間，應用藝術和科技等不同元素，籌辦一系列的慶回歸活動，展示香港歷史和回歸以來的城市發展，至今有五個由市建局主辦、協辦和贊助的慶祝活動，獲納入官方慶祝活動節目表，並可使用25周年慶典官方標誌，相關活動涉及約1,000萬元支出。

中環街市微型藝術展月底將移師東京及首爾巡迴展出

韋志成續指，其中一個活動是位於中環街市、以城市發展為主題的微型藝術大型展覽。他表示，展覽在上月1日開幕，在過去一個月的展覽期中，吸引了超過20萬人次參觀。他又稱，當中部份展現香港地標建築和生活文化的作品，會於本月底移師至日本東京及韓國首爾作巡迴展出。

中環街市「微型藝術展2.0」 當中包括名為《秋天的童話》作品

雖然部份展品由於須運送到海外展覽場地，其展覽期將會提早結束，但韋志成亦提到，由下周二起，中環街市會舉行「微型藝術展2.0」，加入40件作品替換展出，當中包括一件新作品名為《秋天的童話》，重現電影中男女主角在海邊餐廳重逢的一幕。

微型版《夕照鯉魚門》（左）展示香港的漁村風貌和鄰里情懷；名為《秋天的童話》作品（右），重現電影中男女主角在海邊餐廳重逢的一幕。（市建局相片）

市建局會繼續支持民間團體慶祝回歸25周年活動

韋志成表示，慶祝回歸25周年是全年度的工作計劃，在「七一」回歸紀念日過後，市建局會繼續支持和贊助地區組織和民間團體舉辦相關活動，在未來數個月，將會在灣仔茂蘿街7號、觀塘和旺角等市建局項目，舉辦不同的慶祝活動，包括藝術科技展覽、社區導賞、繪畫、攝影比賽和城市定向等，以加深市民對地區的認識，並鞏固社區網絡。