IB放榜｜英基誕46狀元　弱聽男狀元立志行醫：想聾之前盡量幫社會

撰文： 曾凱欣 蕭曉慈 最後更新日期： 2021-07-07 18:15

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，全港共130名狀元，英基轄下7間學校誕生46名狀元，其中11名來自英基南島中學；另外有88名考獲44分的「榜眼」，90名「探花」考獲43分。

打算留港升學的狀元梁文軒因自幼患上弱聽，因自身經歷立志成為醫生。他又憂慮日後病情嚴重會完全喪失聽力，期望能盡自己最大的努力去幫助社會大眾。亦有狀元放棄出國讀書的念頭，全因覺得生於香港，對這片土地充滿歸屬感，亦「有份責任」。

英基狀元佔考生5%

7間英基屬下學校為港島中學、英皇佐治五世學校、及啓新書院、沙田學院、南島中學、西島中學、智新書院及啓新書院。

英基今年共913名學生應考IB，誕生46名狀元，考獲45分滿分，佔整體5%。當中11名來自南島中學、9名來自英皇佐治五世學校、8名來自沙田學院、7名來自西島中學、6名來自啓新書院以及5名來自港島中學；當中智新書院今年未有誕生狀元。另外共452人考獲40分或以上佳績，佔總人數近半成。

6歲時突然弱聽 日後或聽力全失

梁文軒是其中一名男狀元，6歲時突然變得弱聽，現時雙耳確診為中度弱聽，日後更有可能完全喪失聽力，「3、40歲事業高峰期，可能已經聾咗。」他提到，患病的經歷令他明白要學會接受自己，不應該因自悲而限制自己的能力，自始亦立志成為醫生，幫助有相同經歷的病人。

英基IB狀元梁文軒是其中一名男狀元，6歲時突然患上弱聽，因自身經歷立志從醫。（盧翊銘攝）

被罵「死聾鬼，你無用」更發奮

梁文軒說，起初因為害怕被同學取笑而不願佩戴助聽器，同學亦曾因溝通上的困難感到煩厭，甚至有人口出惡言「死聾鬼，你無用」。他直言，曾經因為這些說話更感自悲，甚至情緒低落，但幸得家人支持。他相信，即使現時社會競爭大，只要比其他人付出加倍的努力，就一定能夠成功。

他說家境並非富裕，全靠家人努力工作，讓他特別承受經濟的負擔，專注學習，才能在這次考試中獲取滿分的成績。

英基IB狀元梁文軒希望在完全喪失聽力前，能盡自己最大的努力去幫助社會大眾。（盧翊銘攝）

家人患上重病 確立當醫生的目標

外公早年患上重病，梁文軒看到親人臥在病床上，痛心不已，無力感來襲，「點解自己唔早啲出世，做到醫生就可以幫到佢」。加上新冠肺炎肆虐，他得悉印度的疫情尤其嚴重，看到全球的醫護人員都不嫌勞苦地盡自己最大的努力去拯救病患者，亦希望自己能夠幫助貧苦大眾，做到救人使命。

「仲聽到野之前，做得幾多得幾多」

「知自己係時日冇多嘅人，唔知幾時聾」，因此梁文軒希望在完全喪失聽力前，能盡自己最大的努力去幫助社會大眾，現時更積極學習編寫電腦程式和網頁製作，希望將來失去聽力後，仍然能夠一展所長，令自己活得精彩無悔。

英基學生（左）Jinsol Lee、周小軒（中）及周政渝（右）是今年狀元之一。（盧翊銘攝）

女狀元決在港攻讀法律：生於斯有份責任

打算在港大攻讀法律系的周小軒（Emma）提到，曾經考慮過出國讀書，但最終亦決定留港，全因覺得生於香港，對這片土地充滿歸屬感，亦「有份責任」，加上疫情憂慮出國讀書會有風險。她又提到，以往不時會參與義工工作，留意到社會上不同的階層需要大眾的幫助和關注，故期望成為律師為大眾發聲。

韓國男狀元將回韓讀首爾大學

韓國出生、在香港定居的Jinsol Lee，打算回韓國首爾大學讀通識科，他和家人自兩歲起來港定居，現在希望將香港的體驗帶回韓國。雖然考獲佳績，他笑言在港讀書最困難是言語不通，由於韓文是他的母語，在溝通上成一大阻礙，但最重要是訂立好目標，努力學好英文。