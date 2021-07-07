IB放榜｜港產130名狀元　分布逾20間學校　三大狀元搖籃揭曉

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，全港共有130名狀元（獲45分滿分），佔全球約11%。《香港01》綜合多間國際學校網頁數據及相關報道，至少有20間學校有IB狀元誕生，暫找出119名狀元。其中英基轄下6間學校「產出」46名狀元，屬全港最多；拔萃男書院緊隨其後，有17名狀元；聖保羅男女中學則排名第三，有13名狀元。

▼ 盤點2021年香港130名IB狀元 ▼

+18
+18
+18

聖保羅男女中學歷來最多IB狀元

英基轄下學校共有46名狀元，其中11名來自英基南島中學；另外有88名考獲44分的榜眼，90名「探花」考獲43分。拔萃男書院則有17名狀元，12名榜眼（獲44分）。而聖保羅男女中學今年有13名IB狀元，分別為7男6女，創歷屆新高。

至於香港加拿大國際學校、德瑞國際學校及保良局蔡繼有學校，各出產6名IB狀元。李寶椿聯合世界書院則有5名狀元。

▼ 2021年香港130名IB狀元就讀學校 ▼

新加坡國際學校（香港）及香港華人基督教聯會真道書院，也各有4名IB狀元。滬江維多利亞學校、聖士提反書院及弘立書院各有3名IB狀元。

香港耀中國際學校、香港法國國際學校及香港猶太教國際學校（Carmel School ），各有1名IB狀元。

IB放榜｜英基誕46狀元　弱聽男狀元立志行醫：想聾之前盡量幫社會
IB放榜｜英基誕46狀元88榜眼　當中11名狀元來自南島中學
IB放榜 | 疫情長留家備戰 　男拔狀元：戴錶計時溫書、刪FB助專心
IB放榜｜聖士提反書院女狀元盧佐孜：時局好壞都想留港見證未來
IB放榜｜男拔狀元7成港升學　有人欲負笈英國後返港：對港有期待
IB放榜｜滬江維多利亞誕3狀元　女尖子擬留港讀醫：一直視港為家
IB放榜全港狀元共130名　男拔萃誕17狀元　歷年之冠
IB放榜｜全球1155狀元　港佔一成　拔萃男書院17學生攞滿分
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。