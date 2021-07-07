IB放榜｜港產130名狀元　分布逾20間學校　三大狀元搖籃揭曉

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-07 22:36

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，全港共有130名狀元（獲45分滿分），佔全球約11%。《香港01》綜合多間國際學校網頁數據及相關報道，至少有20間學校有IB狀元誕生，暫找出119名狀元。其中英基轄下6間學校「產出」46名狀元，屬全港最多；拔萃男書院緊隨其後，有17名狀元；聖保羅男女中學則排名第三，有13名狀元。

▼ 盤點2021年香港130名IB狀元 ▼

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聖保羅男女中學歷來最多IB狀元

英基轄下學校共有46名狀元，其中11名來自英基南島中學；另外有88名考獲44分的榜眼，90名「探花」考獲43分。拔萃男書院則有17名狀元，12名榜眼（獲44分）。而聖保羅男女中學今年有13名IB狀元，分別為7男6女，創歷屆新高。

至於香港加拿大國際學校、德瑞國際學校及保良局蔡繼有學校，各出產6名IB狀元。李寶椿聯合世界書院則有5名狀元。

▼ 2021年香港130名IB狀元就讀學校 ▼

新加坡國際學校（香港）及香港華人基督教聯會真道書院，也各有4名IB狀元。滬江維多利亞學校、聖士提反書院及弘立書院各有3名IB狀元。

香港耀中國際學校、香港法國國際學校及香港猶太教國際學校（Carmel School ），各有1名IB狀元。