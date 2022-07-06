首辦同鄉文化展今開幕　李家超：同鄉社團是政府堅實支持力量

為慶祝香港回歸25周年，民政事務總署聯同本港28個主要同鄉會，在會展舉辦全港首個「同鄉文化名勝展」，展覽今日（6日）舉行開幕禮，展覽開始前，有男高音歌唱家莫華倫領唱國歌的環節。

行政長官李家超致辭時表示，首次舉行相關展覽，令大眾能了解中國文化，特別是年輕人，要「思祖尋源」，又提到同鄉社團於幾年前黑暴事件、疫情都支持政府施政，是「香港政府的堅實支持力量」。



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李家超於主禮嘉賓致辭時指非常高興出席，對開幕典禮非常雀躍，一齊慶祝特區25周年。展覽是首次舉行，展出別具特色的展品，亦有表演工作坊，有傳統戲劇、民族舞蹈、家鄉食品製作等，又指年輕一代應把握機會，了解國家文化，「思祖尋源」。

李家超又提到，香港的同鄉社團是香港政府堅實的支持力量，幾年前黑暴事件中，面對惡勢力都毫不畏懼，支持政府施政，勇於譴責暴力行為、違法行為；年初疫情嚴重時，同鄉社團亦積極參與派發防疫物品、舉辦疫苗接種活動，形容於遏止疫情是「功不可沒」。

他於開幕禮完結後參觀展覽，有兩名小朋友向他送上親手作的「李家超畫像」，負責作畫的林小朋友向《香港01》表示，其畫作花了一日完成，他最希望「李家超可以幫助失業的百姓」，又稱「咁近佢哋見到特首好興奮」；亦有社團總會拉出橫額及叫口號李家超，離開時未有接受記者提問。

林小朋友（左）稱，花了一天完成「李家超畫象」。陳栢麟攝

是次展覽展出多達300件國家級或省市級非物質文化遺產展品，展期由今起至7月12日於香港會議展覽中心展覽廳3C舉行，公眾可免費入場參觀，展品包括端硯、瓷燒、景泰藍、銅鼓、鐵畫、定窯、唐卡畫、彩紮，還有各種刺繡、織布錦、雕刻及青銅器技術和民族服裝等。