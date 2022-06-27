社交距離措施延至7.13　已徵李家超同意　入酒吧前仍須檢測陰性

政府今日（27日）宣布，延續現行社交距離措施至7月13日。發言人解釋，因應疫情最新走勢，並考慮到下一周期措施的生效期間，會橫跨至新一屆政府任期，故經諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意後，決定延續現行措施14日，包括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先做測試並取得陰性結果，以更有效管控病毒傳播情況。



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政府表示，隨着人流及社交活動頻繁，香港每日新增個案持續處於上升趨勢，並陸續出現一些群組感染，污水監測數據亦顯示各區病毒量有所上升。雖然入院人數有所增加，但目前仍維持較低水平，重症或死亡個案亦未有明顯上升跡象，政府會繼續密切監察整體疫情發展，並採取防控措施，以持續降低疫情反彈的風險。

為免疫情顯著反彈，政府鄭重呼籲巿民嚴格遵守所有適用的社交距離措施。合資格人士，特別是60歲或以上長者，應盡快接種第四劑疫苗，其他人士亦應在本地疫情可能出現明顯變化前，盡早完成接種三劑疫苗，以大幅減低重症或死亡的風險，及早保護自己和家人健康。

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