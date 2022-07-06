康文署稱現有遇溺偵測系統不適合　會繼續研發　議員批不著邊際

兩名女童今年5月在私人屋苑會所的泳池遇溺，事件引起外界關注泳池防溺措施。就在公眾泳池裝設遇溺偵測系統一事，文化體育及旅遊局今日向立法會提交書面回覆，指曾研究過一些在本地私人及學校泳池使用的系統，但考慮多項因素後，認為相關系統不適合；會繼續研發合適的遇溺偵測系統，而系統首次試驗亦已於6月中旬進行，研發團隊稍後會在其中一個公眾泳池安裝系統進行進一步的測試。



立法會議員田北辰回應指，當局回覆不著邊際，質疑當局指現時在部份本地私人及學校泳池使用的遇溺偵測系統不適合的理據站不住腳。



康文署曾研究現存遇溺偵測系統 認為未適合公眾泳池使用

文化體育及旅遊局今日向立法會提交書面回覆指，因公眾泳池的使用量及人數遠高於一般私人及學校的泳池， 而使用人士亦有不同的游泳習慣， 故此不適宜將兩者直接比較。

局方續指，康文署過往曾研究過一些在本地私人及學校泳池使用的遇溺偵測系統， 考慮功能、適用環境/情況、設置要求、對泳客私隱影響、成功率及成本等因素後， 認為這些系統暫時並未適合於公眾泳池使用。

+ 6

康文署會繼續研發 系統首次試驗已於6月中旬進行

局方指，康文署會繼續研發合適的遇溺偵測系統於公眾泳池進行試驗，並解釋過去兩年，公眾泳池受新冠疫情影響，需間歇性關閉，影響系統試驗。

但隨著公眾泳池於5月中旬陸續重開， 康文署已隨即聯絡相關研發團隊，在公眾泳池重啟試驗，首次試驗已於6月中旬進行，研發團隊稍後會在其中一個公眾泳池安裝系統進行進一步的測試。

田北辰指，當局的回覆不著邊際。（資料圖片）

議員批回覆不著邊際 不解為何當局堅持研發

立法會議員田北辰回應指，當局的回覆不著邊際，指出救命的設備不應談成本，當局亦未能提出研發成本是否會低於採用市場現有的系統，直指當局根本提不出一個堅持自己研發的原因。他批評當局若然不改變，繼續以這種心態回應立法會議員的提問，特首李家超所講的「以結果為目標」只會是空談。

就當局回覆指本港一些泳池現時使用的系統涉私隱問題，他續質疑當局根本不曾仔細看過，據他早前去一所小學泳池考察，系統很難拍到人樣，而廠商更指可以調較像素，令人面更難辦識，而相關系統亦已獲歐盟的符私隱認證，田北辰指當局若以對泳客私隱影響，拒絕採用現有系統是欠缺理據。