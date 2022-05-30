兒童在會所泳池遇溺　拯溺工會：識游水都會出事、保命僅得3分鐘

炎炎夏日，游泳的確是不錯的消閒活動之一。惟近日卻有私人屋苑會所泳池出現駭人意外，兩名7歲女童在尖沙嘴私人屋苑君臨天下會所泳池遇溺，二人昏迷送往伊利沙伯醫院搶救，其中姓熊女童不治，另一韓國籍女童今日（30日）情况仍然危殆。專家指，會所游泳池給予家長錯誤的信心和印象，其實救生員多以兼職為主，不熟泳池盲點，而且兒童遇溺後根本難以自救。不想意外發生悔終生，家長必須時刻留意孩子游泳時的安全。



私人屋苑會所泳池未必安全 常見兩大問題

港九拯溺員工會副主席胡啟榮指，私人屋苑的會所泳池聘用的救生員不少是「炒散」形式，這類救生員因為對場地了解有限，未必清楚場地盲點，同時欠缺經驗。他指出，一名稱職的救生員，會在事前先評估一切，例如觀察小朋友是否較頑皮、他們游泳的技術是否熟練等等，再去專注留意一些經自己判斷後會更容易出意外的泳客。

而普遍私人屋苑的會所泳池還存在另一問題，便是設備簡陋，往往只有最基本的氧氣袋，即使意外發生後，急救的成效也會大打折扣。

小朋友難自救 三樣事物給家長錯誤信心

根據法例，12歲以下兒童如沒有成人陪同，不得進入或使用泳池，因此無論甚麼情況下，家長都要確保年幼子女在自己視線範圍內，亦不建議前往高於小孩身高的游池。胡啟榮表示，家長很容易因為子女「識游水」、有浮具、場地有救生員這三個因素而鬆懈。

遇溺時本能攬住另一人

胡啟榮強調：「好多時『識游水』都係家長講，佢地『識』嘅定義都唔同，對泳術掌握嘅程度都唔同，甚至真係游得好好，都一樣會發生意外。同埋佢地係小朋友，叫佢地發生意外後保持鎮定係好難，佢地甚至會出於本能攬住另一個『識游水但唔識救人』嘅小朋友，悲劇就會咁發生，外國都有好多例子係咁。」

浮具方面則更不可靠，水泡、浮板很易不小心弄掉；救生員也未必察覺到意外發生，即使最終發現，亦難保沒有生命危險，「溺水後三分鐘，存活的機率就每秒急劇下降」。

沙灘只在岸邊玩一樣有意外 市民低估遇溺數字

除了在康文署轄下的游池及私人屋苑的會所泳池外，沙灘亦是不少家庭會選擇消暑的地方。胡啟榮認為，在沙灘游玩更要留意海膽、水母等生物導致的意外，同時沙灘人數較多家長更應照顧好子女。

很多家長認為小朋友在岸邊玩水很安全，誰不知一艘快艇經過，製造出的浪瞬間把小朋友捲出海，胡啟榮直言過往也有例子是因大浪把小朋友的水泡弄反的意外，因此最安全的做法就是好好照顧自己的子女。

香港每年的遇溺數字

而市民可能一直認為本港遇溺的數字不高，因此低估了意外發生的頻率。胡啟榮坦言是因為計算的方法而導致這個誤解，例如一名小朋友在游池中掙扎，救生員馬上跳下去拯救，這類事件只會列作搜援及基本求救個案，要真的嚴重至要填寫遇溺報告才會當作「遇溺」計算，因此家長切勿掉以輕心。