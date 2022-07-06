食肆高層被勒索50萬案　女被告稱遭欺騙上床　事主X：是自然發展

連鎖食肆集團高層疑遭已婚女職員勒索50萬案續審，男事主X今(6日)續在區域法院作供，庭上讀出兩人的通訊記錄，女被告多次斥男方欺騙她上床及奪其「處」，又指男事主是「賴蛤蟆想食天鵝肉，呢啲叫一世情人。」事主X在庭上稱，覺女被告所言「怪怪地」，又稱二人是自然發展，又指女被告原本索價20萬，之後加至50萬，當時戶口沒有這麼多錢，他形容當時被迫至「又頹又廢」。在人欄後聽X作供時的被告卻一度情緒失控啜泣，須休庭稍作休息。



罵X欺騙上床兼奪其處

控方今續在庭上讀出女被告黃莎莎(31歲)與男事主X的通訊紀錄，被告曾斥責X:：「你係咪人嚟？你係男人嗎？…欺騙我上床，拎埋我個處…強姦我…」又威脅稱：「再見唔到條數，後果自負，你自己害緊自己」，又指：「50萬俾你解決成件事」，之後就「一刀兩斷」。惟X自言當時沒有可能籌到50萬港元，但回應稱：「但本身做緊啲安排，籌集10萬睇下可唔可以解決到」。

被告提一世情人X稱覺怪怪地

提及被告曾言：「賴蛤蟆想食天鵝肉，呢啲叫一世情人？你到時唔好怪我絕情！」事主X稱，覺被告說法「怪怪地」，並稱：「當初大家走埋一齊係一個自然發展。」主控隨即讀出X發出的訊息說：「上月20萬，今月50萬，人都瘋！」X解釋指當時事件一直未能解決，害怕被告之後又會加價，X自言：「個段時間又頹又廢咁嘅感受。」

威嚇若不付款會貼海報

此外，被告又曾數度自言：「我太好人」，指若是其他人情況會更嚴重，又威嚇X若再不付款，她會到對方公司公開涉案照片、貼海報。X對此指，其公司品牌資歷久遠，相信被告知道該品牌對X十分重要，認為其的目標是達成「破壞性」的損害。

被告黃莎莎（31歲），被控於去年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。

案件編號：DCCC 1146/2021