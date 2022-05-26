香港心理衞生會指工作壓力大影響生產力　彈性工時有助增士氣

香港人普遍工時長，壓力大，香港心理衞生會表示，工作倦怠會對企業的生產力帶來負面影響，包括員工病假及辭職意慾增加。該會與東華學院合作的一個調查發現，由澳洲引入的「精神健康急救課程」有助改善員工的精神健康，希望可列入所有工作場所的培訓課程。該會建議訂立「精神健康工作間政策」，包括設立彈性上班時間等，提升員工對工作的投入感及整體士氣，從而提升生產力。



左起:香港心理衞生會助理總幹事黃敏信、東華學院副校長(學術)林德明（香港心理衞生會提供相片）

香港心理衞生會日前與東華學院合作，展開「職場精神健康介入計劃」，於2021年5月至2022年4月，訪問了參加並完成計劃的456位全職人士。參加者隨機分為介入組及對照組，根據研究結果，與對照組比較下，介入組在參加精神健康急救課程後，對精神問題的正確認知增加6%、尋求協助的意欲增加8%。在參加者精神健康方面，介入組在參加培訓課程後，壓力平均指數為6.7，比對照組的7.5明顯較低。

精神健康急救課程由澳洲引入，當中包含有關減壓及預防工作倦怠的單元，並分為網上學習平台及實體課形式，包括認識促進職場精神健康的重要性，以及抑鬱症及焦慮症的成因；又會實踐如何應用精神健康急救技巧，並展開個案討論及練習。完成培訓課程後，員工會再次接受精神健康評估，以了解計劃對增強精神健康素養及減低壓力的成效。

左起:香港心理衞生會助理總幹事黃敏信、東華學院副校長(學術)林德明（香港心理衞生會提供相片）

帶領此項目的東華學院副校長（學術）林德明教授表示，結果證明計劃有效提升員工精神健康素養及精神健康，建議政府將計劃納入職業安全健康條例，並成為所有工作場所的培訓課程，喚起企業對職場精神健康的關注。

香港心理衞生會助理總幹事黃敏信先生表示，過往的研究顯示，工作倦怠會對企業的生產力帶來負面影響，包括員工病假及辭職意願增加。他指，精神健康友善的工作環境，能提升員工對工作的投入感及整體士氣，從而提升生產力。

他建議，企業應訂立「精神健康工作間政策」，包括在重要決策時，加入員工參與、鼓勵職場康體文化、設立彈性上班時間等，亦可以為員工提供僱員支援服務計劃，如提供免費心理輔導服務、精神健康相關工作坊等。