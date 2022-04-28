港打工仔工時長　勞聯調查揭約5%每周工時逾75小時　促立法規管

香港在全球「工時最長地區」排名中名列前茅，適逢今日（28日）是「世界工作安全健康日」，港九勞工社團聯會（勞聯）公布香港工作疲勞調查結果，發現超過兩成受訪者，每周工作55小時或以上，更有5%受訪者每周工時多於75小時。

司機屬長工時工種之一，有巴士車長分享指，每日曾最多駕駛24程車，除用膳的一小時外，工作期間沒有休息、甚至難去廁所，坦言對身心健康造成負擔。勞聯指，嚴重的工時過長，或會造成猝死，建議港府盡快制定預防工作過勞的政策，立法規管工時，並將過勞死納入僱員補償範圍。



近三成半受訪者每周工時多於50小時

勞聯於3月23日至4月19日間，就香港打工仔的工作疲勞情況作問卷調查，成功訪問564名來自六大行業的打工仔，行業包括：交通運輸、飲食、資訊電子、服務、公務員及資助機構、機電。調查發現，超過六成的受訪者每週平均工作時數44小時以上；超過三成半受訪者工作時數 50 小時或以上；超過兩成受訪者工作時數55 小時或以上；亦有接近半成的受訪者，工作時數多於75小時。

每周工時55小時工友疲勞指數增10%

另外，勞聯亦採用「哥本哈根疲勞量表」作為評估工具，發現調查中，超過47%受訪者的個人疲勞指數，超過中等水平，平均達57.14分；每周平均工時55小時或以上的受訪打工仔，疲勞指數平均分更上升至63分。

昌哥（左二）稱，公司未有理會員工對工時及作息時間的訴求。 （羅君豪攝）

日揸24程車 無休息無得上廁所

香港專營巴士僱員總工會理事昌哥，任職巴士車長六年。他分享指，試過每日駕駛最多24程車，除用膳的一小時外，工作期間內沒有休息、甚至難去廁所，坦言對身心健康造成負擔。他指，公司規定車廂冷氣溫度為攝氏26度，令在駕駛席長期曬太陽的司機，體力消耗更快。他曾就工作情況向公司反映，惟未獲理會，反而編更「越來越緊」。他直言司機精神與身體健康，與交通安全息息相關，希望社會及政府正視問題。

明哥（右二）表示，若公司轉為12小時制，每日上班連交通料需14小時，影響與家人相處。（羅君豪攝）

公司要求加長工時 貨櫃碼頭工友：打工仔無得揀

香港國際貨櫃碼頭集團職工總會理事明哥從事貨櫃協調員廿多年，他指，工時問題每況越下，現時工作雖分三更制，平均八小時一更，惟工作時間內工作無休，午膳時間亦長短不定，「邊有食足一個鐘」。他透露，公司希望推行12小時工作制度，預計若決定實行，每日工作連交通需時14小時，除影響工作效率及個人作息時間，亦影響與家人相處，但他又指︰「打工仔選擇不多，一係做，一係執包袱。」

譚金蓮指最關注打工仔的身心健康狀態。（羅君豪攝）

勞聯：應盡快立法規管工時

勞聯副主席譚金蓮表示，打工仔工作過勞，除對個人健康有害，亦影響社會發展，而不少長工時工種以體力為主，工作環境亦加劇體力消耗，影響打工仔身心狀態。譚建議政府加強對工作過勞問題的重視程度，盡快制定預防工作過勞政策，提高社會認知，制定過勞定義，設立每月總工作時數水平，並立法規管工時，將過勞死納入僱員補償範圍。