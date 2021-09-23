學校推薦計劃推出　不看DSE直接取錄　八大多個神科約140課程參與

2022年大學聯招下月初接受申請，教育局今日宣布，首屆「學校推薦直接錄取計劃」將於2022/23學年開始推行，應考明年文憑試的中六學生可報名參加，讓在特定範疇具過人才能但有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的學生，有機會讓本港大學考慮直接錄取。八間資助大學已指定約140個學士課程參與計劃，學生獲錄取與否不受文憑試成績限制。其中，中大有57個課程參與計劃，為眾院校中最多，包括被譽為「神科」的計量金融學理學士課程。



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根據教育局學校課程檢討專責小組最終報告，建議大學推行全新的直接錄取計劃，以提高收生靈活度。

每間中學可推薦2名具特殊才華及興趣學生參與計劃

教育局今日宣布，「學校推薦直接錄取計劃」將於2022/23學年開始推行，首屆計劃提名期為今年10月6日至12月8日，有意參加學生須獲其就讀中學推薦。每間本地中學可推薦兩名在個別學科或範疇，具有特殊才華及興趣的學生參與計劃。每名獲推薦的學生可報讀一個參與計劃的指定教資會資助學士學位課程。

明年DSE放榜前向成功申請學生發出「直接錄取」通知

參與計劃的大學將會為所有獲推薦的學生安排面試，並於2022年6月，文憑試成績公布前，向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。

中大有57個課程參與計劃，為眾院校最多。（資料圖片）

中大57個課程參與計劃 八大多個「神科」有參加

八間資助大學已指定共大約140個學士學位課程參與首屆直接錄取計劃，課程涵蓋工程學、理學、社會科學、商科及人文學科等，有關課程收生準則不基於文憑試成績。

中大計量金融課程取錄準則之一：曾在國際賽事贏得獎項

八大之中，中大有57個課程參與計劃，為眾院校最多，其次是港大，有30個課程，理大有32個課程。當中不乏大學「神科」，例如科大環球商學，按照其收生準則，文憑試英文成績須考獲三；受尖子歡迎的中大計量金融課程，則要求申請人中五及中六首學年全級排名為首10%，中文、英文、數學預計分數達5或5*，曾在國際賽事贏得獎項。

教育局提醒，獲推薦參與直接錄取計劃的學生，須循一般途徑經大學聯招報讀課程，並如期赴考文憑試，以免限制升學機會。