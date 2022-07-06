七月好去處｜書展同期辦運動消閒博覽　八大主題區供免費試玩

今年書展將於本月20日開始舉行，同期亦有「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，預計將吸引超過700家參展商參。其中，今屆香港運動消閒博覽設有八大主題區，設有多項免費試玩活動，亦設有攝影專區，展出多款專業器材。香港貿發局副總裁張淑芬表示，市民可盡享閱讀、消閒及選購零食的樂趣。



香港運動消閒博覽活動包括「運動大本營」，由挑戰者電娛媒體帶來的電競賽車比賽及體驗區，設置六部電競賽車模擬器供公眾試玩、香港棍網球總會的棍網球示範和體驗，提供一至兩個棍網球小遊戲，設有不同關卡供參加者挑戰。

有免費飛行模擬器體驗提供飛行體驗

展覽亦有展翅飛行學會的免費飛行模擬器體驗，配合飛行模擬器軟件，令參加者置身於實際環境進行飛行體驗，及GreenLive Enterprises Limited 的哥爾夫球模擬器，供參與者學習基本技能、亦有競技疊杯運動，邀請運動代表隊成員進行花式表演等。

現場亦有香港賽車手歐陽若曦及香港棒球總會棒球港隊成員的分享，以及運動員花式足球表演、日本舞蹈表演等，讓市民可以觀賞的花式運動示範，而啟德體育園將以虛擬實境模式（VR）呈現一比一園區，入場人士可於虛擬園區中遊覽。

日本館面積擴大20% 日本國家旅遊局及10縣市參展

大會亦設有攝影展區，展商展出多款專業攝影器材和相機產品；今年日本館的面積亦比往年擴大20%，有日本國家旅遊局和10個縣市參展，亦有日本四大出版社之一的角川集團參與，將展示日本各地的景點及傳統文化特色。

▼7月6日 香港書展▼

