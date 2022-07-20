書展2022｜7.20會展開鑼　門票6.27發售　早晚進場有優惠一律10元

由貿發局主辦的第32屆香港書展，將於下月20日起於灣仔會議展覽中心一連七天舉行，門票將於下周一（27日）起公開發售，成人門票為25元，小童票則為10元，大會設有特別時段優惠，中午12時前及晚上7時後進場者，票價一律為10元。憑首兩天正價門票，可於指定時段免費再進場。大會亦另設索價80元的「超級書迷證」，持證者可無限次入場及使用特別通道。

今屆書展以「歷史文化．城市書寫」為主題，大會設多個免費講座，另第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」亦將與書展同場舉行。不過，書展未開鑼前已釀風波，多間出版社早前透露申請參展遭拒，包括「山道文化」及有種文化出版社。



▼書展2021 疫情下無礙市民進場 場內人頭湧湧▼



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貿發局宣布今屆書展詳情，今年主題為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶．寫香港故事」點題。書展將舉行八大講座系列，包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」和「心靈勵志」；深受家長及小朋友喜愛的「名人講故事」活動，將邀請星級嘉賓與小朋友分享具啓發性的故事。

書展票務方面，成人門票為25元，小童票則為10元（適用於小學生 / 身高1.2米或以下兒童），3歲或以下小童及65歲或以上長者則免費進場。大會設有特別時段優惠，「上午進場票」及「晚間進場票」均為10元，成人和小童同價，前者限於每天中午12時前進場，並需於會場入口收費站以八達通即時付費入場；後者則需於晚上7時後進場，只於7月20、21、24及25日提供，同樣限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

大會另設收費80元「超級書迷證」，持證者可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場。

凡購買首兩天正價門票 可於指定時段額外免費入場一次

大會又指，凡以正價（成人港幣25元、小童港幣10元）購買7月20或21日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費於以下時段各進場一次，但優惠不適用於上午進場票、晚間進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券：

1) 7月22-24日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月25日（星期一）晚上7時後

憑票可同時參觀運動消閒及零食展覽

此外，第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」將同場舉行，市民憑一張門票可以逛盡三大展覽，盡享閱讀、消閒和選購零食的樂趣。

貿發局表示，「香港運動消閒博覽」將設有八大主題區，多種運動、消閒品牌產品及體驗任君選擇，同場更設有多項免費試玩活動。「零食世界」則設六大主題區，搜羅逾1,000款世界各地的人氣零食，為入場人士帶來日本、台灣、韓國、德國、澳洲、希臘及西班牙等地的直送美食，來一趟不同地方的味覺體驗之旅。

書展講座活動即日起接受免費報名

書展的講座活動即日開始在網上接受免費報名，講座座位有限，可按此登記留位。門票及電子入場券將於6月27日起公開發售。