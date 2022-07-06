香港書展｜7.20起一連七日舉行　沈西城講座改題為追念倪匡

由貿發局主辦的第32屆香港書展，將於本月20日起於灣仔會議展覽中心一連七天舉行，門票由即日（7日）起公開發售，局方今日舉行文化沙龍記者會，介紹今屆書展活動。



今屆以「歷史文化．城市書寫」為主題，大會設多個免費講座，香港書展2022文化活動顧問團成員邱立本透露，作家沈西城的講座主題，因應倪匡近日逝世而增加「追念倪匡傳奇」的題目。惟會上未有正面回應有出版商被拒絕參加書展的原因。

另外，同期亦會舉辦第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」。



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香港書展今年於「年度主題」，「歷史文化．城市書寫」，年度主題分兩部分進行，「歷史文化」方面，會方推薦五位傑出歷史文化作家，包括丁新豹、呂大樂、冼玉儀、葉靈鳳、鄭寶鴻，推薦的作家會到書展舉行講座分享，由於葉靈鳳已故將由葉中敏代父出席。

現場會有互動展示裝置

另一部分的「城市書寫」則會推介25本作品，現場亦會設有互動展示裝置，展出書籍及影象；至於「名作家講座系列」，由於疫情關係，為令身處海外的作者、讀者能夠參與其中，邱立本稱，會有線上及親身出席的作者，亦會進行直播，他又透露，因應倪匡近日逝世，作家沈西城講所主題有所更改，增加「追念倪匡傳奇」的題目。

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貿發局副總裁張淑芬對於疫情發展表示，暫未見會令書展舉行要腰斬，一直以來無預先審查，只要遵守書展守則、守法、非淫褻、非暴力就可以參展，而不論新舊參展商都會收到貿發局的「溫馨提示」，確保守規。對於多次被追問，有出版商稱被拒絕申請參與書展，她重申，舉辦任何展覽、活動，申請不一定會被接納，亦不會評論任何個案。

有書商計劃推出《衞斯理》相關新書

張又指，香港書展以往亦多次邀請倪匡參與講座及舉辦活動，包括《衞斯理》系列50周年，她憶述指當時相當「墟冚」，講座有近2,000人出席，而最近一次則要數到2019年。她續指，已安排一條有關倪匡於書展的精彩片段上載至書展官網。有書商則向《香港01》透露，屆時會有專屬倪匡的位置，亦有計劃推出與《衞斯理》系列有關的新書。

香港書展門票下周起發售，成人門票票價為25元，小童票價則為10元，大會設有特別時段優惠，中午12時前及晚上7時後進場者，票價一律為10元，另憑首兩天正價門票，可於指定時段免費再進場。大會亦另設索價80元的「超級書迷證」，持證者可無限次入場及使用特別通道。

「城巿書寫」25本推介作品：



《香港文學散步》-小思

《出斯的香港》-也斯

《在香港長大》-丘世文

《我城》-西西

《情繁調景嶺：二十個嶺上人的故事》-汐爾、劉義章、丁新豹

《胭脂扣》-李碧華

City Betveen Worlds: My Hong Kong-李歐梵

《我們都是這樣在屋邨長大的》-范永聰、范詠誼、楊映輝

Footnotes - 唐睿

《微塵記》-張婉雯

《傾城之戀》 -張愛玲

《香港文學大系1919-1949：小說卷二》-黄念欣

《烈佬傅》-黃碧雲

《鯉魚門的霧》-舒巷城

《天工開物•栩栩如真》-董啟章

《時代見證：隱藏城鄉的歷史建築》-陳天權

《香港三部曲》 -陳冠中

《地文誌：追憶香港地方與文學》-陳智德

《酒徒》-劉以鬯

《吃馬鈴薯的日子》-劉紹銘

《靜人活物》-潘國靈

《幻愛》-蔣曉薇

《雙城辭典 1》 -韓麗珠

《雙城辭典 2》-謝曉虹

《停車暫借問》-鍾曉陽

