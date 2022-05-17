書展2022｜書商山道文化突被拒參加　稱貿發局無交代原因

書展將於7月20至26日舉行。本地出版社「山道文化」今日（17日）在Facebook發文，指昨日傍晚突接獲貿發局通知，參加書展的申請不獲接納，沒有任何解釋。帖文又指，即使他們曾致電貿發局查詢原因，但負責人表示無更多資訊可以提供，故對此表示極度遺憾。

貿發局表示，任何活動籌備期間，一般都會有一些參展申請不被接納，不回應個別事件。



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貿發局指「由於出現未能預測的技術問題」

帖文中指，「山道文化」過往已參與了兩屆書展，而貿發局早前亦發出了電郵，通知他們參與5月6日早上的攤位選擇會。不過，在5月5日晚上，貿發局來電「山道文化」，聲稱出現「technical problem」，攤位選擇會需臨時取消。當局晚上11時再發出電郵，重申「由於出現未能預測的技術問題」，選擇會需延遲。直至昨日下午，貿發局以電郵通知他們，其申請不獲接納，並將會退回按金。

去年3本書被指違《國安法》 指警調查後「無問題」

「山道文化」表示，在過往的書展中，他們一直遵從參展商守則，並無任何違規紀錄，去年他們有展出社會政治題材書籍，亦有團體舉報他們有3本書籍涉嫌違反《國安法》，但警員到場檢查後，曾表明有關書籍並無問題。而貿發局其後對他們發出的信件，並無任何警告或違規成份。

帖文續指，他們沒有違規紀錄，而今年申請的攤位面積及參展費均有所增加，故坦言：「看不到有任何拒絕我們參展的理由。」他們又指，容許市民表達異議和認識不同光譜的聲音，是尊重「言論自由」、「出版自由」等香港核心價值的應有表現，而香港書展作為本港30多年來的年度國際盛事，更是香港是否享有出版自由的寒暑表。

貿發局在最後一刻才以「技術問題」為由取消我們所屬的攤位選擇會，並無故拒絕我們的申請，亦令人不禁懷疑背後是否別有內情。 「山道文化」FACEBOOK帖文

擬舉行「香港人書展」

「山道文化」亦指，他們打算舉辦「香港人書展」作替代方案，雖然有心理準備書展申請被拒，但現時僅距離書展僅約2個月，形容浪費了大量的準備工作和時間。