政府設兩個新小組檢視造地、公屋進展　陳茂波、黃偉綸主持

新一屆政府未來五年主要工作是增加房屋供應，政府今日（6日）宣布成立兩個跨部門專責小組，包括「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，以統籌與土地房屋有關的工作，督導及監察造地及建屋的各環節，前者會由財政司司長陳茂波主持，後者則交由財政司副司長黃偉綸主持。



政府宣布成立「土地及房屋供應統籌組」，以取代過去「土地供應督導委員會」的工作，職責包括監督不同來源的土地供應及公、私營房屋供應。（資料圖片）

土地及房屋供應統籌組取代土地供應督導委員會

「土地及房屋供應統籌組」將會取代過去的「土地供應督導委員會」的工作，並擴大工作範圍。政府指，統籌組日後將會在宏觀層面，督導和監察公、私營房屋供應，以及房屋、經濟、政府及社區設施各類別用地的供應進度，並會檢視各個造地項目進展。

此外，統籌組將制訂並定期公布未來十年可供發展土地（即「熟地」）的供應預測，亦會督導各項精簡發展程序的工作，並制訂有助釋放私人土地發展潛力的方案。

統籌組涉8個局長 包括文體旅局長

統籌組的成員將包括發展局局長、房屋局局長、運輸及物流局局長、環境及生態局局長、創新科技及工業局局長、勞工及福利局局長、文化體育及旅遊局局長、財經事務及庫務局局長等。

政府亦宣布成立「公營房屋項目行動工作組」，負責督導公營房屋興建項目。（資料圖片）

更新公營房屋新供應預測

至於「公營房屋項目行動工作組」，則負責督導公營房屋興建項目，工作範圍包括監察預留作公營房屋項目的用地是否可準時交付；探討各項加快建造及入伙的措施；制訂及更新公營房屋新供應的預測。同時，亦會考慮及解決各項影響準時完成公營房屋項目的跨政策局或跨部門問題。

黃偉綸表示，房屋是香港市民的最大關切，工作組會按行政長官的要求，在本屆政府上任後百日內，將具體建議提交予行政長官，包括提出各項有助加快興建公營房屋的工作建議。

而工作組的成員，將會有房屋局局長、發展局局長、運輸及物流局局長、勞工及福利局局長等。