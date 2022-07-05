公屋｜冀李家超百日報告提縮減輪候時間目標　議員：先穩守後進取

截至今年三月，一般家庭公屋輪候時間升至6.1年，創23年新高，特首李家超上台後便在訪問稱，新房屋政策目標是不再加長公屋輪候時間。房委會資助房屋小組委員梁文廣今日（5日）在電台節目形容，新政府目標是穩守突擊，他希望在輪候時間止血後，政府能重提三年上樓承諾。他又期望，李家超「百日報告」能理順各部門之間協作，以及提出更進取方法，包括預計需時多久才能縮短減公屋輪候時間，強調報告一出，公眾便知道是舊酒新瓶還是有突破方案。



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梁文廣認同政府穩守突擊方向：救人都要先止血

身兼房委會資助房屋小組委員的立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，李家超以不再加長公屋輪候時間的目標是穩守突擊，他坦言現時公屋供應量不足，未來三年仍欠兩三萬個單位，故李家超首屆任期難以解決公屋輪候時間的問題，故將目標放在不再延長公屋輪候時間是「穩守」。

對於有聲音批評李家超的目標過於保守，梁文廣則反指，「救人都要先止血」，不停止輪候時間上升的速度，日後難以追趕到目標，故要先穩守。

身兼房委會資助房屋小組委員的立法會房屋事務委員會副主席梁文廣。（資料圖片／梁鵬威攝）

若能加快土地規劃程序和建屋流程 公屋輪候時間或可縮短

被問到現時6.1年的公屋輪候時間是否已「見頂」，梁文廣稱：「將未來呢三年較後嘅，都盡量前面入到伙嘅話，我相信係可以將公屋輪候時間維持喺而家6.1年嘅狀態。」他解釋，提前上樓方案是預支未來的單位，往後幾年會否有足夠單位填補相關空缺，則要視乎李家超上任百日後提交的方案，包括縮短土地規劃程序和建屋流程等，若有關方案見效，便可加大公屋供應量，將公屋輪候時間縮短。

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梁文廣指上屆政府各有各做 冀新班子協調各部門分工

他又指，上一屆政府亦曾加快土地規劃、土地平整等工作，惟是處於「各有各做」的狀態，他希望李家超的百日報告能提及如何理順各部門的交接工作，以及各部門的協調和分工，令加快建屋等工作能真正見效。他又指，政府提出會修訂縮短城規程序、以組裝合成建築法和「設計與建造」的方式招標等，預料多個措施合共可將建屋時間加快24個月以上，令建屋期由五年縮短至三年。