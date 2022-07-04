申請公屋瞞擁尖沙咀彌敦道住宅物業 判監14日緩刑1年 兼罰$2000
撰文：勞敏儀
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房屋署今日（4日）表示，一名公屋申請人去年三月申報無擁有物業，但經調查揭發，他擁有位於九龍尖沙咀彌敦道一個住宅物業。該名申請人因明知而作出虛假陳述，違反《房屋條例》被檢控及裁定罪名成立，法庭今日判處被告監禁14日（緩刑12個月）及罰款二千元。
房屋署表示，一名公屋申請人於去年三月的審核會面時，申報他無擁有物業，但其後經調查揭發，該公屋申請人案發時擁有位於九龍尖沙咀彌敦道一個住宅物業。
該名申請人因明知而作出虛假陳述，違反《房屋條例》第26（1）（c）條而被檢控，並於較早前在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。惟裁判官考慮到案情嚴重，並不適合單以罰款方式處理。在參閱感化官的報告後，法庭今日判處被告監禁14日（緩刑12個月）及罰款二千元。
發言人提醒，所有公屋申請人如因違反《房屋條例》第26（1）（c）條，即在申請公屋租契時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月，相關的公屋申請會因此而被取消，而已入住的公屋單位亦會因此而被房屋署收回。
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