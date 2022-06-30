回歸25周年｜房策「活字典」看盡樓市興衰：政府係災難幕後黑手

「上樓難」的哀歌由回歸前便奏起，回歸25年，本港樓市亦一同走過四份一世紀，歷經大起大落後一直攀上「高處未算高」的境界，一般家庭的公屋輪候時間更已升至逾6年。作為香港房屋政策的「活字典」、回歸前便擔任房委會委員的公屋聯會會長王坤，看盡樓市興衰，慨嘆「房屋問題我覺得係陰雲不散」，直指是引致社會慘劇的根源。

他直言政府是房屋災難的「幕後黑手」，不僅輕視房屋政策的問題，更親手打爛公屋「三年上樓」承諾：「為咗托住個市，係犧牲咗好多基層上樓權益！」他直斥政府近年的房策新招僅為「虛言」，亦直指候任特首李家超未有明確招數「拆彈」，認為香港房屋問題令中央未能放心要「打開口牌」，迫令新一屆政府解決基層的住屋困境。



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卸任逾10年、去年才重掌公屋聯會會長一職的王坤，回歸前已出任房委會委員，及後在2018的「土地大辯論」中被委任土地供應專責小組成員，回歸25年間看盡本港樓市風浪，他不禁慨嘆：「房屋問題我覺得係陰雲不散、揮之不去，其實幾十年嚟，97前後到而家為止，都係一個老大難問題…」

曾住板間房 已慶幸棲身之所

出身基層的王坤，小時候已瑟縮板間房，連獨立廁所亦欠奉，但他形容自己有棲身之所已是「小確幸」。他憶述回歸前曾接獲單身女子求助，稱慘遭迫遷卻上樓無期，欲跳樓自殺。這種個案對他而言只是社會的冰山一角，因為「上樓難」衍生出一連串社會慘劇，25年過去，港人要「有瓦遮頭」似乎可用「沒有最難、只有更難」總結。

受惠首任行政長官董建華的「八萬五建屋計劃」，一般家庭公屋輪候時間由1998年的6.6年跌至2005年的1.8年「谷底」，惟「八萬五」推出一年後便「唔提就唔存在」，其後為樓市止瀉更停建居屋、減少公屋供應等，惡果卻是過去十年公屋輪候時間不斷攀升，今年首季更升穿6年大關，直迫回歸時的高位。

在王坤眼中，樓市不斷升溫的幕後黑手，就是把解決房屋問題掛在口邊的政府本身，更直斥政府「說一套做一套」，將利益傾斜至地產商，「（政府）為咗托住個市，係犧牲咗好多基層上樓權益！」令他更氣憤難平的是，公屋三年上樓由施政承諾變成空談，淪為「長遠目標」，連時間表、路線圖亦欠奉。

王坤指在土地大辯論時，土地專責小組完成五個月諮詢後，特首林鄭月娥邀請到禮賓府開會，惟對方卻當房屋問題「冇到」，令他氣憤難平。（盧翊銘攝）

他憶述在土地大辯論時，土地專責小組完成五個月諮詢後，特首林鄭月娥邀請到禮賓府開會，惟對方卻當房屋問題「冇到」，「我都未坐低佢就講喇：『今日重點，大家講下土地政策得喇，房屋政策問題我哋政府已經搞掂曬，係冇問題。』嘩！我嬲到成個人彈起身，有冇搞錯？」

王坤直言，公屋的直實輪候數字，肯定遠超房署公布的6.1年，因為房委會除了在一般家庭剔除單身人士外，更推出「預先編配」單位，但最長可達9個月才獲派鎖匙上樓，他直言「搵笨」。

房委的種種問題，連他這名年屆七旬的「房策老鬼」亦深受住屋之苦。王坤在1997年「摸頂」購入將軍澳居屋廣明苑，曾為樓奴的他，卻無法令兒子置業。其子近年誕下兩名孫兒後卻無力買私樓，過去十年都抽不到居屋，現時一家六口擠在其500呎單位，其家庭經歷如同社會的寫照，市民更被迫愈住愈細，連居屋也出現「劏盤」。

香港政府再次換屆，王坤認為樓市的良藥，可能是回歸時期的房屋署署長苗學禮提出的「旋轉門理論」，透過「夾屋」、租置屋邨等計劃，協助居於公屋及合資格市民置業，加快公屋單位流轉。

運房局局長陳帆三番四次提到，已找到350公頃土地去滿足公營房屋需求，看似是「轉角」的曙光？王坤卻指政府過往已不斷「篤數」，到底未來土地供應是否能及時「應市」仍是個大問號：「佢搵齊咗，唔等於有現成嘅熟地喎！」

他續指，即將上任特首的李家超，政綱隻字不提「三年上樓」承諾，「大佬，你任內嗰五年，我相信佢做唔到，睇供應都知道，但起碼你有目標得唔得啊？你長遠啲十年目標做唔做得到三年上到樓承諾呢，總之定出一個時間表、路線圖、細節圖。」

王坤只對中央打「開口牌」有信心，「我覺得有少少安慰就係，中央出咗手，又或者出口啦，定個目標就係，你要消滅劏房、板間房，即係包括中央嚟講都覺得，如果單靠個特首，或者佢嘅管治團隊所謂去定一個長遠目標呢，都唔夠堅實，所以有啲野嚟講，阿爺親自出手。」