IB放榜｜英基女狀元赴英讀法律　指法治已死之說極端：無完美法律

國際文憑大學預科課程（IBDP）日前放榜，今年本港共誕生93名滿分「狀元」。英基學校協會轄下7間中學今年共誕生36名「狀元」及62名「榜眼」（即考44分）。「狀元」之一的羅衍晴計劃入讀劍橋大學法律系，冀用法律幫助有需要的人。她認為，近年香港經常提到的「法治已死」說法較極端，認為不同地方的法律都有其難處及灰色地帶：「無一個法律係完美，每一個地方都有自己缺陷。」



不認為法律只是非黑即白判決 欲修讀法律幫助他人

羅衍晴表示，修讀法律原因是想幫助其他人，又稱不少人認為法律「好硬、係無變化嘅問題」，經常作出「有罪無罪」等非黑即白的判決。她不同意有關看法，認為法律其實亦有較多變化，例如當有些新發明時，往往均需法律配合管制，判刑亦有緩刑等，希望讀法律可在該方面幫助有需要的人士。

「狀元」之一的羅衍晴計劃入讀劍橋大學法律系，冀用法律幫助有需要的人。（英基提供）

未決定日後留英還是回港發展 英基女狀元羅衍晴：每個地方法律均有其缺陷

至於計劃赴英修讀的原因，她稱由於現時香港的法律基礎主要來自英國，故想到英國讀書，讀完後會視乎成績，以及英國及香港的機會，再考慮留英、還是回港發展。問及近年本港經常聽到「法治已死」的討論，她稱該說法較極端，強調不同地方的法律均有很多難處及灰色地帶，並無一個法律是完美，每一個地方的法律均有其缺陷。

她又「教路」成為「狀元」的秘訣，認為最重要是相信自己，並指每個人都有高潮及低谷，「要明白每人一開始都不會是45分（IB滿分），犯過錯先知可以係邊取返啲分」，又提醒學生需要有適當休息時間。

周芍憑將留港修讀心理學系。（英基提供）

另一女狀元決意留港 欲入港大讀心理：香港係我嘅家

另一「狀元」周芍憑則計劃入讀香港大學心理學系，她指自己對人各方面均感興趣，如平時買些什麼、為何有該些行動、人的想法等等，都涉及一些心理元素，認為十分有意義，成為心理醫生可幫助其他人。留港的原因，她稱「覺得香港係我嘅家、家人都在。」

英基誕36狀元 行政總裁形容同學展示了韌性和堅毅精神

英基學校協會轄下7間中學今年共誕生36名「狀元」及62名「榜眼」（即考44分）。英基行政總裁葛琳，欣喜見到今屆同學的斐然成就，又稱儘管過去幾年的環境充滿挑戰，但同學們在各方面依然表現出色，並稱 IB預科文憑是一項極之嚴謹的學術資格認證，學生不僅表現了其卓越的能力，亦展示了韌性和堅毅精神。