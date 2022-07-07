疫情｜增3028確診　創3個月新高　當局料兩周後或單日宗數破6000

本港疫情持續反彈，衞生防護中心今日（7日）最新公布，新增3,028宗確診，再創近三個月高位，另再有一名患者死亡。

今日新增201宗學校呈報個案，其中80間學校在過去七天有兩宗或以上個案，位於香港仔的迦南幼稚園K3UKB班，及馬鞍山靈糧小學6D班，分別有兩名及三名學生感染，當局建議涉事班別停課一周。另有兩間院舍出現確診，分別是敬福護理院與匡智愛東宿舍，院友及緊密接觸者須檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，疫情仍然呈上升趨勢，確診宗數或會於一至兩周「翻一翻」，按目前走勢推算，兩周後或達6000宗，呼籲市民小心。



敬福護理院有兩名院友及一位工作人員先後確診，同層的21名院友需要接受隔離。(敬福護理院官網圖片)

新增個案中，有2,856宗屬本地確診個案，包括948宗經核酸檢測陽性，以及1,908宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同172宗輸入個案，即合共新增3,028宗確診。翻查資料，對上一次單日錄逾3000宗確診個案，已是4月5日，當日共錄得3,254宗。



第五波陽性個案至今累計1,249,491宗，另新增一宗死亡個案，涉及一名沒有接種疫苗的79歲老婦。該老婦本身行動不便，亦有類風濕關節炎及高血壓等，早前因食欲不振入院，隨後檢測結果呈陽性，病情持續惡化，延至昨日離世。

敬福護理院累計3人確診 21名院友需隔離檢疫

當局昨接獲兩間院舍呈報感染個案，分別涉及敬福護理院與匡智愛東宿舍。敬福護理院有兩名院友及一位工作人員先後確診，同層的21名院友需要接受隔離。匡智愛東宿舍則有一名院友染疫，患者曾到訪早前出現確診個案的賽馬會匡智小西灣工場，當局會將匡智愛東宿舍納入強制檢測公告範圍，院友及其緊密接觸者須檢疫。

張竹君指，敬褔護理院有兩名院友及一名員工染疫，「好難講邊個係源頭」。她續說，院舍涉及很多照顧服務工作，同住院友易受感染，故認為院友安排接種疫苗重要。

馬鞍山靈糧小學6D有三位學生確診，當局建議停課一周。（Google Map 街景截圖）

位於香港仔的迦南幼稚園，共出現兩名感染學生，當局建議停課一周。（Google Map 街景截圖）

錄201宗學校呈報 香港仔迦南、馬鞍山靈糧小學兩班停課

學校新呈報個案方面，今日新增201宗呈報，涉180間學校，包括49間幼稚園、66間小學、62間中學及3間特殊學校。其中80間學校在過去七天有兩宗或以上個案，包括位於香港仔的迦南幼稚園，有16名學生就讀的K3UKB班，共有兩名學生染疫；馬鞍山靈糧小學6D則有三名學生確診，該班別共有29名學生。當局建議上述兩校，安排涉及班別停課一周。

變種病毒個案趨增，確診個案亦突破逾3000宗，被問到如何評估疫情時，張竹君回應指，目前難推測未來增長數字，但按過去數周確診宗數增幅推算：「過多兩個禮拜，有機會數字會去到6000（宗），或對醫療服務有壓力。」她又稱，按現時趨勢推算可能過多一個星期又翻一翻，呼籲市民小心：「可能會好高。」。至於是否已進入第六波疫情，她則指，「第幾波」只是名稱，遂不會深究。

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