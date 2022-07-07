澳門疫情｜增128宗陽性、累計1215宗　第5輪全民檢測逾42萬人陰性

澳門疫情仍然嚴峻，新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（7日）表示，昨日24小時內新增128宗陽性個案，包括紅碼區及醫學觀察酒店41例，屬於管控中發現；密切接觸者36例、全民核酸及重點人群發現的陽性38例、其他人群有13例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1215宗病例。



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今早8時，通過流行病學調查共跟進15,116人，其中核心密切接觸者2,556人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）9,498人，次密切接觸者792人，一般接觸者331人，陪同人員722人。

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第5輪全民核酸檢測已於昨（6）日早上9時開始，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今早8時，已採樣492,769人次，其中428,465人次已有檢測結果，呈陰性；累計共有30管混樣樣本呈陽性。