熔斷機制暫緩｜檢疫酒店房間短缺　最快8月底才有房　七日收1.2萬

疫情襲港兩年半，航班熔斷機制和檢疫措施成為與海外交流的最大障礙。醫務衞生局今日（7日）宣布暫緩熔斷機制，但要求抵港人士在檢疫第3日須接受核酸檢測。據網頁顯示，國泰航空每日均有紐約抵港的航線，而自8月5日起，倫敦抵港的航線亦恆常化。國泰航空表示，努力恢復更多客運及貨運航班，並維持香港國際航空樞紐的地位。

雖然熱門國家地區每日均有航班飛抵本港，但檢疫酒店卻為另一個問題。翻查網上資料，發現最快於8月24日才有檢疫酒店房間可預訂，7日隔離「盛惠」12,320元，而房間短缺問題要待至9月份才改善，有較多酒店可供預訂。



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國泰︰努力恢復更多客運及貨運航班

醫務衞生局今日表示，個別航線熔斷機制的效益不大，決定即日起暫緩有關機制，被罰停飛航班可即時復飛。但明日起，將要求旅客在抵港第三日後，再做一次核酸檢測，認為更頻密的檢測，能有效阻斷輸入個案傳播。

國泰航空回應指，歡迎政府暫緩熔斷機制，認為有助減少乘客來港的不便。國泰又指，因應最近多項調整措施，努力為顧客恢復更多客運及貨運航班，並致力維持本港與世界各地的客貨運連繫，及香港國際航空樞紐的地位。

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國泰8.5每日有航班倫敦抵港

國泰航空的網頁顯示，由倫敦飛往香港的航班，7月由今日起計共有10班，主要集中於月底。翻查經濟客艙的價格，最高為即日的2,494英磅（約23,440港元），最低為7月30日的1,375英磅（約12,923港元）。至於8月份的航班，由8月5日起，每日均有倫敦航班抵港，最低為8月29日的925英磅（約8,694港元）。

至於另一條熱門航線紐約至香港，7月份全部日子均有航班，最高為即日的2,370美元（約18,601港元），最低為7月19日的1,922美元（約15,085港元）。其後8月份的機票更便宜，由8月15日起，一直維持約1,350至1,500美元（約10,595至11,773港元）。

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檢疫酒店等到8.24才有房

雖然接下來8月班次頻密，但機位供應緊張，例如8月1日紐約至香港的航班，僅餘下7個經濟客艙機位。此外，回港的檢疫酒店同樣供應緊張，根據旅遊網站Trip.com顯示，最早可預約的時間為8月24日，僅香港金域假日酒店仍有房間。最便宜的房間連稅後，每晚收費為1,760元，即7日的隔離需付12,320元。直至9月份，才較多酒店仍有房間供市民選擇。

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姚柏良籲「三三四」檢疫方案

旅遊界立法會議員姚柏良指，政府於5月份曾放寬航班熔斷，但仍有6個航班被熔斷，認為仍存在不確定性，對回港的學生及市民帶來困擾，故讚賞新政府的施政。但他指，旅遊業目前仍相當困難，期望新政府可考慮「三三四」檢疫方案，即接種3劑疫苗者，便可酒店檢疫3天及家居檢疫4天，讓業界得以見到復甦的曙光。

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林正財︰暫緩反映政府重視通關

行會成員、安老事務委員會主席林正財表示，熔斷機制帶給市民最大的困擾是不穩定性，以致訂好機票亦未能確定可否上機。他指，醫務衞生局局長盧寵茂及其團隊，有不少研究發現，熔斷機制對整體嚴防輸入的貢獻，並非想像中大，故取消為合理的決定，更認為此舉反映政府重視通關，希望減少對市民不便。

被問到有關院舍接種的情況，林表示，長者重症死亡機率高，令市民非常關注。他滿意目前長者接種率，指雖有零聲確診案件，但沒有爆發，情況相比第五波初期理想；並指政府已充足準備和設施舒緩，呼籲不用過份擔心。他更指，現時預防措施足夠，若快測改用核酸出報告，夠快會更安全。