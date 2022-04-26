商界促停熔斷機制　學者李兆波：機制殺傷力大　抵埗客機少過剛果

航班熔斷機制將於5月1日起放寬，觸及熔斷禁飛條件放寬至每班機感染患者人數5人或全機5％乘客。不過仍有商界認為，當局可直接暫停熔斷機制。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波直指，香港機場現時每日抵埗客機數目，比剛果金沙薩機場更少。他形容航班熔斷機制對香港殺傷力大，認為要保香港國際樞紐地位，與國際接軌已刻不容緩。

立法會議員田北辰亦建議當局暫停航班熔斷機制，田指，現時全球仍然流行Omicron病毒株「慣晒熟口熟面」，認為放寬熔斷機制與「動態清零」沒有抵觸，但強調針對入境旅客，仍要設7天的指定檢疫酒店隔離。



▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波形容香港的航班熔斷機制荒誕，要保住香港國際樞紐地位，現已到臨界點，盡快與國際恢復接軌已經刻不容緩。

李兆波︰熔斷機制對香港殺傷力大到不得了

李兆波比較香港機場及非洲的剛果民主共和國首都金沙薩的機場數據，發現香港機場每日到埗客機少於20班，比金沙薩機場更少，當地已有不少歐洲航點的航班著陸：「香港淪落到咁地步，無㗎喇！」

李兆波直指，航班熔斷機制對香港殺傷力大到不得了，亦導致航空業人才流失，即使最近放寬觸發熔斷的準則，但仍然不合理：「旅客有陰性檢測先上機，嚟到陽性咪捉佢去醫院，難聽啲講，所有旅客（入境香港）都要去檢疫酒店踎7日，咁點解一有個案仲要罰啲航空公司呢，關佢哋咩事？」

▼4月1日 九個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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田北辰︰暫停熔斷機制與動態清零沒有抵觸

田北辰於港台節目中亦指出，熔斷機制在未了解病毒時最有效，但Omicron變種病毒已「熟口熟面」，暫時亦未有新的流行變種病毒，加上本港已有新冠口服藥和足夠檢疫隔離設施，認為只要做好酒店檢疫，「基本上熔斷冇咩意思」，而造成第五波疫情爆發的，亦與熔斷機制無關。

田續說，動態清零要求能夠控制本地個案不上升，只要做好酒店檢疫工作，即使暫停航班熔斷機制，與動態清零的抗疫方向也沒有抵觸，不過他強調，不是要求取消熔斷機制，而是暫停，若有新變種病毒就要重啟。