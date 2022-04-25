疫情｜孔繁毅建議取消航班熔斷機制　如無新變種病毒禁飛意義不大

疫情漸趨緩和，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日（25日）表示，目前對抵港人士的檢測和檢疫安排恰當，建議政府可考慮進一步放寬，甚至取消航班熔斷機制，除非出現新變種病毒，否則禁飛意義不大。



▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

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料兩星期後新增個案跌至雙位數 屆時戶外應毋須戴口罩

孔繁毅在港台《千禧年代》表示，復活節假期後，疫情暫未見反彈，整體趨勢回落，加上感染人數或超過400萬，形成免疫屏障，故反彈機會更小，料兩三個星期後新增個案會回落至每日雙位數，屆時社交距離措施可以實施第二階段放寬，包括重開酒吧，在戶外毋須戴口罩等。 他解釋，室外感染風險小，換氣率較負氣壓病房更高，更指「繼續要戴口罩不是太科學」。

在外防輸入措施方面，孔繁毅認為檢測和檢疫安排恰當，建議政府可考慮進一步放寬，甚至取消航班熔斷機制。他表示，本港社區出現很多個案，大部份確診者感染Omicron BA.2變種病毒，除非出現新變種病毒，否則整體社區免疫屏障已足以作為外防的保護，只要入境時完成核酸檢測及隔離，配合7日配戴手帶的自我監察，已相對安全。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅建議政府可考慮進一步放寬，甚至取消航班熔斷機制。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

續呼籲3至11歲兒童盡快接種兩針疫苗

孔又指，接種率對第二階段放寬社交距離措施影響不大。他解釋，如整體社區免疫屏障足夠，已足以保護兒童；加上不少兒童及長者曾染疫，透過自然感染已達致免疫效果，保護力甚至較接種疫苗更好，但仍呼籲3至11歲兒童盡快接種兩針疫苗。